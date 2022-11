Jennifer Aniston a los 53 años, con fotos más atrevidas que nunca, revela detalles de su vida personal

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. Se ha destacado por sus papeles en diversas series y películas como ‘Friends’, ‘Misterio a bordo’ y ‘Una esposa de mentiras’.

En medio de sus declaraciones, Aniston habló sobre los duros momentos que tuvo que pasar para convertirse en madre: “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, menciona.

Y es que la actriz se sometió a varios tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada: “Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’”, menciona Aniston.

Aunque la protagonista de ‘Marley y yo’ no aclaró si este tratamiento había sido durante su matrimonio con Brad Pitt o con Justin Theroux, sí dejó en claro que estaba siendo presionada en ese tiempo: ““De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’ Ya no tengo que pensar en eso”, añadió.

Jennifer Aniston es una de las actrices más destacadas de Hollywood, pero dice que odia mucho las redes sociales, pues una vez intentó usar Instagram, allí compartió su primera publicación con el elenco de ‘Friends’ y luego su perfil colapsó de tantas personas que la querían seguir.

“Estoy muy contenta de que hayamos tenido la experiencia de crecer, ser una adolescente, tener 20 años sin este aspecto de las redes sociales”, dice. “Mira, Internet, grandes intenciones, ¿verdad? Conectar a la gente socialmente, redes sociales. Se remonta a cómo las jóvenes se sienten acerca de sí mismas, se comparan y se desesperan”, finaliza.

En cuanto a las cuestiones del amor, Aniston asegura que no desea volver a casarse y que está en una etapa en la que disfruta de su soltería, pero no niega un posible romance:

“Me encantaría una relación. ¿Quién sabe? Hay momentos en los que quiero arrastrarme como una bola y decir: 'Necesito apoyo'. Sería maravilloso volver a casa y caer en los brazos de alguien y decir: 'Ese fue un día difícil'', finaliza.

