¿James Rodríguez y Kimberly Reyes estarían saliendo?

Kimberly Reyes fue tendencia hace unos días cuando confirmó que ya se había separado legalmente de su exesposo, el empresario Federico Severini. Ahora, la actriz está siendo nombrada por tener, al parecer, una relación con James Rodríguez.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimbely Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible. Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto”, afirmó la presentadora Mary Méndez, en el programa ‘La Red’.

Mucho se ha dicho de James Rodríguez, incluso se rumoreaba una relación con la cantante Karol G, pero él desmintió todo y aseguró que solo eran amigos.

Por su parte, Carlos Vargas, otro de los conductores del programa de farándula, habló de la cercanía del futbolista con la actriz. “Yo grabé un reality con ella y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘no te lo puedo decir’”, señaló.

Además, los presentadores aseguraron que “hablan por teléfono varias veces al día”. También aseguraron que la mamá de James sigue a la actriz, por lo que se despiertan más sospechas.

Sin embargo, ninguno de los dos ha mencionado nada al respecto. James ha comentado en pasadas ocasiones que está solo y que así se siente mejor; esto tras su ruptura con la modelo Shannon De Lima.

Por su parte, Kimberly habló en una ocasión de la relación con su exesposo, y dijo que “todo está bien, somos amigos, nos llevamos súper bien, nos queremos mucho, todo ha sido súper sano, súper amigable, sencillamente, decidimos dejar las cosas así; hicimos todo lo que se pudo, hoy en día lo más bonito que podemos decir es que tenemos un concepto muy bonito de ambos, que seremos siempre grandes amigos y nos llevaremos en el corazón”.

La intriga continúa y los seguidores de ambos están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con ambos famosos en los próximos días.