James Cameron reveló que Leonardo DiCaprio por poco pierde el papel en 'Titanic' por su actitud

Así lo afirmo el director de Avatar, Terminator, Titanic, entre otras en una reciente entrevista. El también actor de La isla siniestra se negó a leer el guion junto a Winslet, quien en ese entonces ya estaba confirmada para ser Rose, pero la respuesta del director fue tajante: "O lees o no vas a conseguir el papel". Aparentemente, DiCaprio no estaba al tanto de que esta prueba implicaba la lectura del guion y por eso se comportó como un divo, algo que el mismo Cameron remarcó en la mencionada entrevista.

Sin embargo, al ver que Cameron iba muy en serio, DiCaprio comenzó a bajar la guardia, tal como relató el director: "Me dijo: 'Espera, espera, espera. ¿Quieres decir que si no leo, no consigo el papel? ¿Así de simple?' Y yo le dije: 'Oh, sí. Vamos. Esta es una película gigantesca que me va a llevar dos años de mi vida... así que no voy a fastidiarla tomando una decisión equivocada en el casting. Así que vas a leer o no vas a conseguir el papel".

DiCaprio no tuvo más opción que leer, e inmediatamente después de que lo hiciera Cameron supo que era el indicado: "Kate simplemente se iluminó y entraron en todo esto, e interpretó la escena. Se habían abierto nubes oscuras y este rayo de sol bajó e iluminó a Jack. Me dije: 'Muy bien, es el hombre'".

Cameron había pensado en varios actores para el rol como Matthew McConaughey, Christian Bale y Paul Rudd.