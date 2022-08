J Balvin y el papa Francisco se reunirán este jueves en el Vaticano

Instagram: @jbalvin

El papa Francisco desde que ocupa su cargo como el máximo líder de la Iglesia Católica se ha mostrado cercano a los jóvenes, al arte y a la cultura. De hecho, por eso se realiza el Vitae Summit 2022 en el Vaticano.

Se trata de un evento que se desarrolla del 31 de agosto hasta el 1 de septiembre y busca “entender cómo las artes, los medios de comunicación y el entretenimiento pueden promover el bien común y fomentar una cultura del encuentro”.

Para esto, artistas como Denzel Washington, famoso por su papel de ‘El justiciero’, el tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante Alessia Cara están invitados a este encuentro.

En particular, Cara se ha encargado de transmitir un mensaje de amor propio a través de sus letras. Tiene una canción junto a Juanes y Logic en la que crea consciencia respecto al suicidio y otra titulada ‘Scars to your beautiful’ en la que ejemplifica las inseguridades que pueden aparecer en la vida de un joven:

Hay una esperanza que te está esperando en la oscuridad Deberías saber que eres hermosa tal como eres Y no tienes que cambiar nada

Pero lo que llamó la atención del público latino fue que otro de los invitados es el artista urbano J Balvin. Aunque el comunicado oficial no menciona su nombre, agencias de noticias como ‘EFE’ ya dieron a conocer esta información, añadiendo que lo acompañará el compositor paisa Bull Nene y será este jueves la cita.

El colombiano se encuentra viviendo un gran momento de su carrera, pues apenas hace dos días (este 28 de agosto) se presentó en los MTV Video Music Awards. Allí interpretó ‘Nivel de perro’ junto a Ryan Castro y recibió los aplausos del público norteamericano.

