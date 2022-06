Ivy Queen revela que está pasando por un delicado estado de salud

Conocida como La Diva, La Potra y La Caballota, la famosa cantante de reguetón reconocida por éxitos como Tuya Soy, Guillaera y Pa la cama voy habló a través de TikTok del complejo estado de salud en el que se encuentra. Por medio de un video, compartió imágenes por primera vez de sus pasos por el hospital y los tratamientos a los que se ha debido someter.

“Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, añadió.

“Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, concluyó.



De inmediato, varios internautas le enviaron mensajes de apoyo, deseándole pronta recuperación. La intérprete de ‘Yo quiero bailar’ y ‘La vida es así’ aprovechó para agradecer las expresiones de cariño y aseguró que “la empatía es un regalo, una manifestación”.