Iván Lalinde habla del difícil proceso tras la muerte de su mamá

El comunicador social y presentador Iván Lalinde es uno de los conductores más queridos y carismáticos de la farándula colombiana y tras la partida de su madre, revela que no ha podido superar su doloroso fallecimiento.

La madre del presentador murió el pasado 22 de diciembre de 2022, tal y como lo informaron sus compañeras de set, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz, aparecieron frente a las cámaras para informar y comentar sobre el fallecimiento de la mamá de su compañero de trabajo.

Por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, el presentador le contó a sus seguidores que estaba devuelta a su trabajo, por lo que nuevamente lo podrían ver a través de las pantallas durante la emisión de Día a Día.

“Hey, como amanecen, bueno, hoy empezamos otra vez con la cotidianidad y nada quería decirles que por aquí vuelvo a dar lorita con muchas cosas. Esta semana les contaré parte de este proceso que se está viviendo de desapego, de despedida de la mamá, no es fácil, me he tomado mi tiempo, creo que es importante”.

Además, el comunicador en medio de su relato aprovechó para mencionar que compartía esta reflexión, ya que varias personas se podrían sentir identificadas con él al haber perdido, recientemente, aún ser querido; sin embargo, el presentador aprovechó para aclarar que ya ha pasado por procesos de duelo antes, pero que el proceso de duelo por la mamá es de otro calibre.

“Y sé que (…) hago esto porque sé que a muchas personas les llega. Mucho han tenido perdidas de familiares, amigos y les da muy duro. Hay que hacer un proceso, yo ya he tenido experiencia en eso, pero el de la mamá es el de la mamá y es diferente. Bueno, les seguiré contando, voy a entrenar y ya retomamos la vida cotidiana”.