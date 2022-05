Isabella Santodomingo confesó que sufrió por la llegada de la menopausia

Instagram: @isabella.santodomingo

Después de casi un mes de ausencia, la actriz Isabella Santodomingo, conocida por sus papeles en producciones como ‘Tentaciones’ y ‘Eternamente Manuela’, volvió a las redes sociales para compartir una reflexión sobre el paso de la edad.

“Caí en la trampa de la vanidad”, dijo.

Según su relato, desde que cumplió los 50 años y entró en la etapa de la premenopausia y posteriormente de la menopausia atravesó por ciertos cambios de los que no estaba advertida y se sintió mal respecto a su físico.

“A mí nunca me ha importado cómo me veo, pero a esta edad sí me empezó a importar”, señaló.

Estos cambios de ánimo la hicieron sentir presión por compartir contenido para sus seguidores, por lo que decidió hacer una pausa.

“Quiero aprovechar este espacio y usar esta plataforma para decirle a todas las mujeres después de un mes trabajando en mí que está bien subir de peso, que está bien cumplir más de 50 años, envejecer con dignidad y tener canas”, dijo a las mujeres adultas que la admiran. Pero, además, también quiso dar un mensaje a las más jovencitas:

“Yo no quiero que ustedes lleguen a esta edad sintiéndose así perdidas o agarrándose del hilo de la vanidad”.

