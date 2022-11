Iker Casillas explota y sale en defensa de su expareja Sara Carbonero

La relación de la presentadora Sara Carbonero y el portero de la selección española, Iker Casillas, ha sido un boom para la prensa desde que, en pleno mundial de futbol Suráfrica 2010, el jugador tomó desprevenida a la presentadora en una entrevista y le dio un gran beso en vivo.

La relación duró once años, y de esta hermosa unión nacieron sus dos hijos: Lucas y Martín, quienes llegaron a completar esta hermosa familia.

Múltiples razones llevaron a que esta hermosa pareja se separara en el 2021, entre ellas, lo que aseguraron fuentes cercanas a ella "se acabó el amor". Esto, además de las múltiples situaciones por las que atravesaron, cáncer en Sara y un infarto en Iker, la renuncia apresurada al fútbol de Casillas, entre otras, aceleraron el declive de este hogar.

(Lee también: Zendaya y Tom Holland estarían planeando llevar su relación a otro nivel)

Este jueves, el exjugador explotó en sus redes sociales y arremetió contra la prensa de su país, pues se han encargado de recrear minuto a minuto las nuevas noticias de salud de su exesposa. Se hizo público que tras tres años de haber sido diagnosticada con cáncer de ovario, había recaído y está hospitalizada.

(Te puede interesar: Balenciaga pide disculpas y retira perturbadora campaña con niños)

Además se conoció que la presentadora de noticias ha sido sometida a una cirugía de urgencia tras la realización de unos exámenes concernientes al cáncer que había sufrido y actualmente se encuentra hospitalizada en la Clínica Universidad de Navarra, de Madrid, aunque nadie de su entorno lo ha confirmado de ninguna manera.

Por ello, Casillas no demoró en criticar el afán por la noticia, de los medios y aseguró que no pensaban en a quién podían estar afectando, "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado", dijo.

En la misma línea, el deportista salió a defender a su exesposa y pidió respeto, porque no solo estaban afectando con sus 'noticias' al entorno de la implicada, "La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA".

Más noticias



- Jennifer Lopez desaparece de sus redes sociales, ¿problemas con Ben Affleck?

- Lincoln Palomeque habló de video en el que aparece con una mujer en concierto de Bad Bunny

- Shakira lanza colección de ropa inspirada en 'Monotonía'