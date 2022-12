Hilda Strauss: las columnas más prácticas de su trayectoria en Aló

EL MANUAL DE LA BUENA ANFITRIONA EN NAVIDAD

Han desaparecido los comedores de doce puestos y las fiestas de fin de año en casonas enormes, con ayudantes y cientos de comensales. Todo esto ha sido sustituido por reuniones íntimas, donde prima la comodidad de los anfitriones y los invitados. Como los detalles son una de las claves para triunfar, estos son los tips de Hilda Strauss para convertirte en toda una Mamá Noel.

- La llegada es la primera oportunidad de mostrar nuestra sensibilidad y afecto hacia los invitados. La anfitriona abrirá la puerta y, luego del saludo, debe agregar una pequeña charla de bienvenida, cálida y espontánea, mientras los hace seguir y les ofrece asiento. Por ningún motivo permitirá que más adelante los mismos invitados abran la puerta a la llegada de otros.

- Los abrigos y carteras tendrán un lugar destinado con anterioridad para tal efecto.

- Si llegara de improviso algún invitado más, no es considerado molestarse; es necesario recibirlo con aprecio y cordialidad.

- El lugar de encuentro debe ser preparado para el confort de los asistentes. En tal sentido, el cuarto de baño de la recepción tendrá varias toallas, jabón y papel y hasta amenities para las invitadas como polvos faciales, brillo y mentitas. En la mesa, servilletas de sobra. Los recintos sociales estarán limpios, ordenados y decorados alegremente con motivos de Navidad; y el área de servicios dispondrá de los implementos indispensables de limpieza necesarios, por si alguna emergencia se llegara a presentar.

- La perfecta anfitriona estará atenta para que la permanencia de los invitados sea feliz en casa. Para esto, iniciarán temas de conversación con el fin de que no se presenten silencios incómodos de personas o grupos apartados o relegados. Igualmente, tendrá la misión de generar diálogos moderadores en momentos de tensión y la labor permanente de integración, haciendo las presentaciones necesarias entre no conocidos, las mismas que antiguamente se hacían a la llegada y que hoy pueden ocurrir durante el transcurso de la estadía.

- Como las reuniones de fin de año son concurridas, lo más práctico es descartar la cena formal; lo ideal es ofrecer un bufé. Con esta idea, la mesa estará vestida con un mantel recién planchado, sin las arrugas del doblez, y con adornos florales y navideños cortos y módicos. En el centro se dispondrán las fuentes de comida y hacia los bordes panes pequeños y tajados. A los extremos irán dos torres de platos de tamaños distintos. Los cubiertos y servilletas estarán en fila ordenada, y en una mesa auxiliar cercana habrá copas, vasos y bebidas.

- Al terminar la comida, se levantarán rápidamente las fuentes principales y en el centro de la mesa se servirán los postres, para los que ya deben estar disponibles platos pequeños y cubiertos a los extremos de la mesa.

- El menú deberá ser presentado para un fácil consumo, no son recomendables las sopas ni los trozos grandes de carne, dado que, en un bufé, platos y cubiertos se sostienen con las manos en todo momento y no hay mucha posibilidad de maniobrar.

- Aunque la rancia etiqueta de la extrema formalidad no se sigue en un bufé, es de suponer que se debe dar prioridad a las personas mayores.

- Los anfitriones deberán investigar previamente algunas probables preferencias de los invitados en cuanto al menú, y estar enterados de alergias o casos especiales.

- La comodidad del invitado es prioritaria, no podemos obligarlos a prestar atención y mucho menos encargarlos de niños, mascotas o teléfonos; estos son de manejo exclusivo de la anfitriona.

- Una buena anfitriona nunca dejará esperando a sus invitados mientras termina de arreglarse; a la hora de llegada, los que invitan, deben estar listos.

- No restrinja el evento al desorden de los impuntuales, cumpla con la agenda; si alguien llega tarde, tendrá que acogerse a lo que ha pasado.

- La despedida de los invitados es crucial. Es indicado acompañarlos a la puerta, entregarles amablemente el abrigo y agradecerles su presencia en la reunión. Enviar saludos a los ausentes y entregar, si es posible, un pequeño ‘petit four’ de Navidad o Año Nuevo para llevar a casa, es un detalle que nunca olvidarán.

INVITACIONES Y VISITAS

Invitados y anfitriones forman parte del bello gesto de compartir en casa un rato agradable con amigos y allegados. Ser anfitrión o invitado demanda, por parte nuestra, ciertos detalles de sensibilidad y consideración, regidos por reglas de buena educación que pueden hacer de una invitación o visita, algo agradable y relajado.

Durante una visita, tenemos la oportunidad de compatir experiencias y momentos vividos con amigos, también de conocer gente nueva y; de esta forma, ampliar nuestro entorno social.

Antiguamente, las rígidas normas de protocolo dictaminaban toda clase de requisitos y condiciones para las invitaciones, seguidas de ciertas reglas para contestarlas; estas costumbres se han simplificado con la llegada de la modernidad y sus incontables recursos tecnológicos de comunicación, casi hasta la desaparición; no obstante, existe aún una básica reglamentación creada para comodidad de todos, respetuosos y sencillos formalismos que a la hora de una visita, hacen la diferencia.

Veamos desde hoy algunos requisitos para las visitas y lo relacionado con invitaciones verbales y escritas.

AVISO PREVIO: Siempre la visita debe ir precedida de aviso o invitación del anfitrión, requisito que hoy se hace más estricto, dados los recursos de telefonía y medios electrónicos; bajo ninguna circunstancia podemos presentarnos en casa de alguien sin avisar, estaríamos siendo invasivos de la privacidad ajena y nos expondríamos sin ningún derecho a que de cualquier forma, seamos rechazados con justa razón.

Existen obviamente las excepciones, asuntos de vida o muerte que se salen por fuerza mayor del protocolo. Sin embargo, si llegare a ocurrir que alguien ignore esta norma de cortesía y aparezca inesperadamente en nuestra casa, estamos en todo nuestro derecho a decirle, de la manera más comedida, que no lo podemos atender, respuesta correcta y amparada por los cánones de la buena educación. Pero si al invitar a una persona, ésta llega acompañada de otros no invitados, no podemos hacer lo mismo, estamos obligados a atenderlo o atenderlos, como si estuviesen debidamente invitados.

DURACIÓN DE LA VISITA: Está determinada por el motivo: desayuno, almuerzo o cena, permitiendo un corto tiempo antes y después, en el caso de no mencionar un motivo específico, la visita no deberá prolongarse más allá de una hora, exceptuando las reuniones familiares, por obvias razones. De cualquier forma, la sensibilidad del visitante deberá detectar el momento en el que el anfitrión insinúe con discreción la finalización de la visita.

MADRES Y EJECUTIVAS, DUPLA EMPODERADORA

Las grandes ejecutivas son madres de una idea y las madres son grandes ejecutivas del hogar. Es un punto en común que vemos con poca frecuencia, son profesiones similares, y cuando se suman, nace un líder, un punto de referencia. Cuando somos madres y al tiempo materializamos una idea empresarial, nos desarrollamos enormemente, nos preparamos y nuestro ser se engrandece en lo físico y en lo espiritual, porque estamos sacando adelante a los hijos del alma y a los hijos conceptuales.

La maternidad y la gerencia son misiones muy afines, entonces, ¿cómo se define: mamá o ejecutiva? Ser madre o gerenciar un proyecto consiste en hacer muchas cosas al mismo tiempo, idear soluciones simultáneas, perfectamente adaptadas, y evitar bloqueos paralizantes por supuestas “congestiones”.

Esa condición multicerebral hace que la mujer tenga el talento natural para dirigir, es algo que está en su estructura desde siempre. Pero ese paralelo es más sorprendente de lo que imaginamos: una madre cumple con todos los requisitos de los perfiles ejecutivos presidenciables, y obtiene calificaciones aclamadas. Con el pasar de los días, la humanidad será consciente de esta realidad y sabrá sacar más partido de ella.

Madres y ejecutivas tienen la perfecta concepción de la realidad y de la adaptación, entienden que en la vida real los procesos fallan, que no son perfectos, que tienen sus defectos y, sobre la marcha, siempre generan mejoras fabulosamente funcionales.

En el entrenamiento superior de toda mujer encontramos la maravillosa facultad de ordenar, de deshacerse de lo inútil y de priorizar en todo momento la justa disposición de los elementos con el lema perfecto de la misión ejecutiva: “un lugar para cada cosa”.

La sabiduría de madres y presidentas incluye la inteligencia para delegar, entienden la importancia de saber escoger ayudantes y encargados, y en este aspecto saben generar círculos de confianza eficaces. No tienen problemas en pedir ayuda; es natural en el oficio, y trabajan en red y en grupo desde el mismo momento del nacimiento.

En el liderazgo femenino, hogar y empresa son de tiempo completo. A la hora de la responsabilidad, solamente queda la realidad; el ego y las liberaciones son tema superado. El principio y la médula de todo es la misión, la idea y el concepto; el resto llega por añadidura.

En la gestación de las empresas y de los hogares prima el amor por la vocación y la honestidad en los fines y en los medios, eso es lo central, lo demás es accesorio.