Hijo de Juan Gabriel es detenido en Texas, Estados Unidos

AFP

El hijo adoptivo de Juan Gabriel está en el ojo del huracán tras ser detenido en El Paso, Texas. Lo que ha llamado la atención, y que además complica su caso, es que esta no es la primera vez que sucede.

Según reveló el programa ‘Chisme No Like’, Alberto Aguilera, también llamado ‘Junior’, fue detenido en las siguientes ocasiones:

En 2010 por asaltar a un familiar y poseer sustancias y juguetes de fuego.

En 2012 agredió a un policía, por lo que tuvo que hacer servicio comunitario y recibió una multa.

En 2015 entró a un bar violando su libertad condicional.

En 2016 recibió una prórroga del periodo de prueba hasta el 19 de julio de 2022. Es decir, estaba a punto de cumplir su condena, pero se dio a la fuga.

(Lee también: ¿Paola Jara y Jessi Uribe están distanciados? Esto dicen los rumores de separación).

Silvia Urquidi, ex mánager de Juan Gabriel, confirmó al programa matutino ‘Hoy’ dicha información y agregó que el ‘Divo de Juárez’ ya había perdido su confianza en él y por eso no le dejó parte de su herencia: “yo tengo un correo en el que comenta que si no cambió por la muerte de Betito (hijo de ‘Junior’) ni por la niña de sus ojos (otra hija) no iba a cambiar”.

Adicionalmente, contó que le había cedido una de sus propiedades para que viviese, pero tampoco salió bien: “Me empecé a enterar por reporteros de Juárez y medios de comunicación que rentaba las habitaciones y vendía en la cochera sustancias tóxicas”.

(Te puede interesar: James Franco fue captado en Bogotá para su papel de Fidel Castro).

Por lo pronto no se sabe qué le deparará la justicia a Alberto Aguilar.

Más noticias

Karol G cumplió un sueño más: así es su lujosa oficina en Medellín

Ramiro Meneses abrió su propio restaurante después de ‘MasterChef’, así es el “Perrochepe”

Sebastián Caicedo rompió su silencio y habló sobre su supuesto romance