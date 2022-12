Hija del Príncipe Harry y Meghan Markle ya tiene padrino

Después de que la pareja tomará la decisión de dejar todo en Inglaterra para irse a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos, muchas personas les dieron la espalda por las acciones que estaba haciendo. Sin embargo, amigos de la pareja se acercaron más, a tal punto que decidieron nombrar a uno de ellos como padrino de su hija.

Se trata del actor y director Tyler Perry, quien les ofreció un lugar donde hospedarse durante sus primeros meses en Estados Unidos. Todo esto, sin recibir nada a cambio, pues la fortuna de Tylor es superior a los mil millones de dólares y es una de las personas más millonarias de Hollywood.

Además, el hombre también les pagó todo el esquema de seguridad cuando ellos llegaron a la ciudad, pues cuando ellos salieron de la familia real, la realeza les quitó todo tipo de protección.

Todos estos actos ayudaron a que la pareja tomará la decisión de que Tyler Perry fuera el padrino de su hija Lilibet que nació en junio del 2021. Aunque él aceptó, pidió no tener relación con la realeza, pues la opinión que tenía sobre ellos, no era la mejor.

Meghan recurrió al actor cuando sintió que todo en la familia real estaba mal y él le brindó todo su apoyo. “Decirle a Meghan que sus sentimientos eran válidos, me dolió. No quería decirle eso, no quería que se sintiera así. Pero no quería mentirle. Tenía miedo de que la destruyeran o le dijeran que estaba loca”, afirmó Perry.

Todo esto hizo que la pareja viera en el hombre un gran apoyo y por eso tomaron la decisión de darle la responsabilidad de ser el padrino de su hija. La cual ahora los hace muy felices y no se arrepienten de eso.

