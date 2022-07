Hermano de Chris Rock habló de la posible razón de bofetada de Will Smith

La cachetada de Will Smith a Chris Rock será sin duda uno de los sucesos más recordados de los premios Óscar 2022, pues quien ganó el premio a ‘Mejor actor’ impactó al mundo con la inesperada acción.

Ante esto, son muchas las personas que comentan y crean teorías. Sin embargo, Tony Rock, hermano del comediante Chris Rock, señaló en un podcast cuál sería la verdadera razón del golpe.

Tony Rock fue invitado al podcast ‘Top Billin’, uno de los más escuchados en Estados Unidos, en él se refirió al golpe que recibió su hermano y contó su versión de los hechos.

Según sus declaraciones, el verdadero motivo del golpe no se debió al comentario hacia Jada, sino a un antiguo amigo de la actriz y esposa de Smith.



“Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. Él mismo lo dijo, siempre odió el apodo de 'Suave'. Es suave. Jada no dejará que 2Pac muera, siempre hay algo sobre 2Pac y su hija que lo mencionan. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe... esto es algo que todo el mundo sabe", señaló.

Una amistad del pasado que “incomoda” a Will Smith

2Pac fue un famoso rapero que murió en 1996, y aunque la relación de Will Smith y Jada siempre fue bastante estable, Tony resalta que el músico ha sido un problema entre la pareja, pues, al parecer, Jada no olvida la amistad que tuvo con el rapero.



De hecho, el protagonista de ‘Rey Richard’ ha comentado la relación que tuvieron su esposa y el cantante.



Las dos celebridades se conocieron mientras estudiaban en la Escuela de Artes de Baltimore, durante la década de los 80.

Desde ese momento hasta la muerte del rapero sostuvieron una gran amistad. Sin embargo, nunca llegaron a ser pareja.



“No había química”, dijo Jada en una entrevista con ‘Pop Sugar’.



Incluso contó que una vez intentaron besarse, pero para los dos “fue repugnante''.



Y aunque no pasó de ser una amistad, Will ha demostrado de manera constante sus celos.



"Odiaba no ser lo que él era en el mundo y sufría celos: quería que Jada me mirara así”, escribió el actor estadounidense en su libro biográfico.



Además, agregó: “La forma en que Jada amaba a 2Pac me hizo incapaz de ser su amigo. Yo era muy inmaduro".