Harvey Weinstein: testículos serían pieza clave en juicio por abuso sexual

Los testículos de Harvey Weinstein han sido expuestos durante los testimonios de las mujeres que presuntamente sufrieron abusos sexuales por parte del productor estadounidense. Una anomalía en ellos se ha convertido en una pieza clave sobre la que el jurado tendrá que deliberar.

Weinstein se sometió a una cirugía en sus genitales en el año 1999, según 'Variety'. La intervención dejó en los testículos cicatrices bastante notorias debido a una gangrena de Fournier.

Esta enfermedad está caracterizada por fascitis necrótica del periné y la pared abdominal junto con el escroto y el pene en el caso de los hombres y en la vulva en el caso de las mujeres.

A pesar de los testimonios de las presuntas víctimas, uno de los representantes de Weinstein ve contradicciones en ellos. "Hay mucha información contradictoria. O está deformado o no, puede tener una erección o no. Cada mujer tiene una historia diferente y no todas pueden ser verdad", asegura.

Un jurado de Los Ángeles entró en deliberaciones para decidir el destino del productor, quien se enfrenta a acusaciones adicionales de abuso sexual. Ahora le piden 140 años de cárcel por lo que a sus 70 años, el productor podría pasar toda su vida entre rejas.

Piden declararlo culpable

La fiscal del juicio ha pedido declararle culpable de los siete cargos que se le imputan. "Es hora de que el reinado de terror del acusado termine", dijo la fiscal adjunta de distrito, Marlene Martínez.

En el año 2020, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión y, de ser considerado culpable, podría afrontar 60 años más.

El exproductor es acusado de haber violado y agredido sexualmente a una modelo y actriz europea en 2013. También de haber agredido sexualmente a la actriz Lauren Young, quien asegura el productor la manoseó y se masturbó frente a ella durante una supuesta reunión de negocios.