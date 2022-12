Harry y Meghan estrenarán un nuevo proyecto en Netflix

La empresa de contenidos audiovisuales anunció el lanzamiento de esta nueva serie en su cuenta de Twitter, de la que dijo: "Sus voces nos dan esperanza. Sus acciones dan forma a nuestro mundo. Su liderazgo inspira nuestro futuro. 'Live to Lead' (vivir para liderar), una serie documental presentada por el duque y la duquesa de Sussex, se estrena el 31 de diciembre". Live to Lead que se centra en el recorrido, trabajo y características de algunas personalidades internacionales. En este caso los duques de Sussex no hablan en primera persona sino que sirven como narradores para las historias de otros.

(Sigue leyendo: Harry y Meghan exigen reunión con la familia real tras documental de Netflix)

Llegará a Netflix el próximo 31 de diciembre, tal y como ha anunciado la plataforma con el primer tráiler. El vídeo empieza con el príncipe Harry desvelando que Nelson Mandela fue la inspiración para este documental, y lo cita, con la ayuda de Meghan que termina su frase diciendo: "Lo que cuenta en la vida no es que la hayamos vivido, sino la diferencia que creamos en las vidas de los demás". Según explica el matrimonio, este nuevo proyecto que forma parte de su contrato millonario con la plataforma de contenido bajo demanda es "sobre gente que ha tomado decisiones valientes" para luchar por el cambio y convertirse en líderes, para "darnos inspiración al resto de nosotros a que vivamos y lideremos".

(Te puede interesar: Rey Carlos III podría invitar a Harry y Meghan a su coronación)

En las primeras imágenes de Live to lead aparecen Ruth Bader Ginsburg, jurista estadounidense que luchó por la igualdad de género y que falleció en 2020 a los 87 años; la activista medioambiental Greta Thunberg, que se convirtió en popular en todo el mundo por sus huelgas por el clima o sus emocionantes discursos a los líderes mundiales; también Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda que ascendió al cargo antes de cumplir los 40, y que fue madre durante su mandato. También otros personajes clave en la historia de la igualdad racial o del feminismo como Albie Sachs o Gloria Steinem.

Más noticias

¿OJ Simpson podría ser el padre de Khloe Kardashian? Esto respondió

Harvey Weinstein declarado culpable de 3 delitos sexuales en Los Ángeles

Amber Heard llegó a un acuerdo con Johnny Depp tras juicio por difamación