Harry Styles besó a Nick Kroll en el Festival de Venecia y escupió a Chris Pine: ¿es cierto?

El cantante lució un traje de Gucci. Twitter: @dontworrydarlin

Por estos días se realiza en Italia el prestigioso Festival Internacional de Venecia, un encuentro de actores, directores y diferentes personalidades relacionadas con el séptimo arte, quienes pueden disfrutar de la proyección de distintos filmes. Estos, seguramente serán los más opcionados en la temporada de premios.

Una de las películas en cuestión es ‘Don’t Worry Darling’, un thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde y protagonizado por Harry Styles y Florence Pugh.

Hasta donde se sabe, la historia sigue a Alice (Pugh) y Jack (Styles), una pareja de esposos que habita una ciudad experimental llamada Victory, en la que todo parece perfecto, pero esconde algo siniestro.

Sin embargo, la presentación de esta tan esperada película se vio opacada por distintos problemas que, al parecer, ocurrieron en el set entre varios miembros del elenco.

De izquierda a derecha: Nick Kroll, Florence Pugh, Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler, Harry Styles y Gemma Chan. Twitter: @dontworrydarlin

Es bien sabido que el filme iba a ser protagonizado por Shia LaBeouf, pero fue apartado del cast y aunque él ha dicho que se retiró, Wilde afirma que ella lo despidió porque “su proceso no fue propicio para el comportamiento que exijo en mis producciones. (…) Creo que crear un ambiente seguro y de confianza es la mejor manera de lograr que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es con la producción y el elenco para protegerlos. Ese era mi trabajo”, dijo a ‘Variety’.

Harry Styles entró en su reemplazó y nunca dio mayores detalles de su participación en el filme. De hecho, lo que trascendió a los tabloides antes de publicarse el tráiler fue su relación sentimental con Wilde.

Por otro lado, recientemente se filtró un video que aparentemente la directora del filme le envió a LaBeouf. En este, se refiere a Florence Pugh, actriz nominada al Óscar por su papel en ‘Mujercitas’, como ‘Miss Flo’. “Esto podría ser un llamado de atención para Miss Flo. (…) Si pudieran hacer las paces, respeto tu punto de vista y el de ella. ¿Hay esperanza?”, dice con intención de que el actor vuelva a la producción.

Y esta enemistad fue más que clara en la alfombra roja del Festival de Venecia, pues no hubo ninguna interacción entre ambas mujeres, ni siquiera cuando Pugh fue ovacionada por el público durante cuatro minutos por su interpretación.

Pero, sin duda, es Harry Styles quien más dio de qué hablar a los internautas. El artista se tomó una pausa de su residencia en el Madison Square Garden, en el marco de su Love On Tour, para asistir a Venecia y acompañar al resto del elenco.

Estando allí dio algunas entrevistas y luego, al ingresar a la sala en la que se proyectó la película, escupió al actor Chris Pine; o por lo menos eso es lo que parece a simple vista.

En el video difundido se ve cómo Pine deja sus gafas sobre su regazo para aplaudir y justo en ese momento Styles hace un gesto como si estuviera escupiendo. La expresión de Pine delata que algo ocurrió, pero no hay ciencia cierta entre si fue la impresión por este acto del británico o si simplemente había olvidado dónde puso sus gafas.

El debate continúa en redes sociales y algunos internautas han publicado distintos ángulos del momento e incluso han limpiado la toma para dar con una hipótesis más certera. Entretanto, el representante de Chis Pine envió un comunicado a ‘People’, afirmando:

Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas.

Para que quede claro, Harry Styles no le escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe.