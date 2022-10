Halloween: disfraces más icónicos de los famosos

Hailey Bieber

La modelo dejó a un lado el terror para revivir la época de los 90 de Britney Spears. La esposa de Justin Bieber rindió homenaje a la Princesa del pop con el look de sus videos Baby One More Time,'Oops I Did It Again y I'm Slave 4 U.

Lele Pons

Como si estuviera atrapada en la caricatura de Rugrats, la influencer aprovechó la celebración de Halloween para disfrazarse en pareja y personificar a Angélica y Carlitos.

Madelaine Petsch

Parece que todas las series son fuente de inspiración. La serie Scooby Doo no sólo se trató de resolver misterios, también de recrear looks icónicos y prueba de ello fue la versión sexy de Daphne Blake que hizo la actriz de Riverdale. Todo indica que no utilizó peluca y que Madelaine llevó su pelirroja melena natural.

Alessandra Ambrosio

Alessandra utilizó un bodysuit negro con brillantes, peluca plateada y orejas de gato. ¡Divina!

Lizzo

No hay nada mejor que vivir tu fantasía en un universo alterno y Lizzo aprovechó a cada momento y nos dio vida con su disfraz de Baby Yoda.

Kerry Washington

Este año el disfraz de El Juego del Calamar quizá sea el más replicado, pero con la elegancia y estilo de Kerry, ¡nadie!

Harry Styles

El cantante de Sing of the times se metió en la piel de Dorothy, en El Mago de Oz.

Anitta

Anitta personificó a la mismísima Karol G y bien podría ser su doble cuando la colombiana se sienta mal.

Billie Eilish

Si eres fan de Tim Burton, te recomendamos probar disfrazarte de Sally la novia de Jack Skellington, te verás espectacular como Billie.

Eiza González

La actriz mexicana hace algunos años se disfrazó como una hermosa princesa Disney.

Kendal Jenner

Uno de los disfraces más divertidos y originales de la top model fue inspirado en la icónica película de Tim Burton, Marcianos al ataque.

The Weeknd

El cantante sorprendió a sus fans hace un par de años al lucir prácticamente idéntico al doctor chiflado, sin duda uno de nuestros disfraces de

Vanessa Hudgens

Una de las mejores ideas fue cortesía de la actriz y cantante que eligió convertirse en la viuda negra más sexy del mundo.

Gigi Hadidi

Al igual que nosotras, la top model es maga fan de Halloween por lo que no nos sorprende que sus disfraces sean simplemente impecables. .

La familia de John Legend y Chrissy Teigen nos transportaron a los 90s con sus disfraces de Addams Family.