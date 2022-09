Hailey Bieber: todos los detalles de su entrevista, Justin Bieber, Selena Gomez y más

Justin Bieber y Hailey Bieber acaban de celebrar su cuarto aniversario de bodas y esta vez es ella la que se ha animado a hablar de su relación. Y sus declaraciones han sido analizadas al detalle porque no solo ha hablado de su marido sino también de la relación que este mantenía con la cantante Selena Gomez poco antes de darse el 'sí, quiero'.

Algo que fue muy criticado en su momento y sobre lo que nunca antes se había atrevido a pronunciarse. Pero por fin, después de más de 4 años, rompió su silencio en una entrevista, hablando por primera vez de esta situación tan controvertida.

(Te puede interesar: Natalia Reyes impacta bailando champeta con Kerry Washington)

Lo ha hecho en el 'podcast' de Alexandra Cooper 'Call Her Daddy', donde se sinceró sobre su relación con el cantante y aseguró que, aunque en un principio parecía una locura casarse con tan solo 21 y 24 años, finalmente el paso del tiempo ha demostrado que lo suyo es amor verdadero y prueba de ello es que continúan juntos y más unidos que el primer día si cabe.

“Es mi mejor amigo y es la persona que más me hace reír del mundo. Es simplemente el mejor. Le han pasado muchas cosas, ha tenido que superar muchas pruebas porque la fama le llegó siendo muy joven y es increíble que a pesar de todas sus experiencias siga siendo tan normal como es”, ha expresado.

(Sigue leyendo: Shakira no acudió a reunión con Piqué tras decisión de juzgado en España)

LA EXPLICACIÓN DE HAILEY BIEBER A LA RUPTURA DE JUSTIN Y SELENA GOMEZ

Para despejar toda duda sobre la posible deslealtad de Justin Bieber a Selena Gomez con ella, Hailey ha querido dejar claro que ellos ya eran amigos mucho antes de que pasara algo entre ellos. “No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Jamás haría eso, no estoy interesada en romper parejas y no me educaron en eso. Yo conozco a Justin desde que yo tenía dieciocho años”, ha explicado.

“Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos: esa fue la forma que tuvieron de cerrar definitivamente esa puerta pero no estaban juntos”, ha añadido, zanjando el tema de una vez por todas.

(Además: Supuesta novia de Anuel AA publicó video del cantante conduciendo)

Hailey Bieber deja en claro que no era ni es asunto suyo lo que sucedió entre Justin y Selena: “no es mi relación y yo no tengo absolutamente nada qué ver, aunque respeto muchísimo que existiera. Esa forma de cerrar su capítulo fue lo mejor para que él pudiera avanzar y seguir adelante. No quiero hablar en nombre de ninguno de ellos dos pero en mi propio nombre sí te puedo decir que estoy muy segura de cuál era la situación cuando nosotros estuvimos por fin juntos”.

Y ha concluido: “Como mujer no me hubiese gustado casarme con alguien que no hubiese dejado claro que pasaba con su ex y el motivo por el que pudimos estar juntos es que eso quedó totalmente cerrado y me pareció un signo de respeto hacia mí”.

LAS BONITAS PALABRAS DE HAILEY A JUSTIN BIEBER

Justin y Hailey Bieber acaban de celebrar 4 años de casados y por eso ella ha querido dedicarle unas bonitas palabras recordando aquel día en que unieron sus vidas para siempre.

“Éramos muy jóvenes y eso irritó mucho. Yo tenía 21 y él 24 años. Nunca pensé que me casaría tan joven pero ahora que han pasado cuatro años y miro atrás, me doy cuenta de por qué a alguna gente le pudo parecer una decisión muy drástica y muy precipitada. Pero a nosotros nos pareció lo mejor y la prueba de que no nos equivocábamos es que aquí seguimos, cuatro años después”, ha expresado.

Más noticias

Ana de Armas y la rigurosa transformación para ser Marilyn Monroe

Brad Pitt y Emily Ratajkoswki desatan rumores de romance

Shakira es llamada a juicio por fraude fiscal en España, ¿cuántos años de cárcel piden?