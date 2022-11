Hailey Bieber habla sobre rumores de embarazo y se sincera sobre problema de salud

Desde su boda con Justin Bieber hace ya tres años, se ha especulado a menudo con la posibilidad de que el cantante y la modelo se conviertan en padres. La pareja expresó hace tiempo su deseo de que así fuese en el futuro, y desde entonces, los rumores de embarazo han perseguido a Hailey Bieber, quien se ha encargado de desmentirlos en más de una ocasión.

El escrutinio público al que se ve sometida (como otras tantas mujeres) y un sutil cambio en su aspecto, han hecho que salten de nuevo las alarmas. Cansada tal vez de enfrentarse a estos comentarios, la joven ha decidido explicar por qué su pancita se ve ahora más hinchada: "No es un bebé", aseguraba.

"Tengo un quiste del tamaño de una manzana en mi ovario", comentó a través de sus redes sociales, visibilizando el problema de salud que padece desde hace tiempo. Con una imagen en la podemos verla posar al natural, sin rastro de maquillaje en su rostro y vestida de manera casual, la modelo compartía con sus seguidores lo que implica convivir con esta afección.

"No tengo endometriosis o síndrome del ovario poliquístico", admitía. "Pero me ha salido varias veces un quiste en el ovario y nunca es divertido".

"Es doloroso y molesto, me provoca náuseas, hinchazón y calambres, y me hace sentir más sensible", señaló la modelo, mostrando su abdomen para enseñar cómo puede llegar a cambiar. "De todas formas estoy segura de que muchas de ustedes se pueden sentir identificadas y entenderlo. Podemos con ello", concluyó.

No es la primera vez que Hailey habla abiertamente de sus problemas de salud: a principios de año relató abiertamente a través de un vídeo su experiencia tras haber sufrido un ictus. Y en 2020 develó que tenía dermatitis perioral, una enfermedad de la piel que provoca irritaciones y, en su caso, cursa también con severos brotes de acné, tal y como mostró con un selfie en el que aparecía sin maquillaje. "Me gusta ser lo más transparente posibile", explicó entonces, algo que parece mantener a día de hoy.