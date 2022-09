Hailey Bieber habla por primera vez sobre relación de Justin Bieber con Selena Gomez

Instagram: @haileybieber

La pareja conformada por Justin y Hailey Bieber (antes Baldwin) es una de las más aclamadas por el público internacional. ¿Cómo no? Si ambos gozaban de amplio reconocimiento desde antes de estar juntos, por lo que como matrimonio son una bomba.

Sin embargo, tampoco han estado exentos de recibir odio por parte de los internautas. A Hailey la han acusado de querer atención, de estar con Justin por interés e incluso de imitar a Selena Gómez, ex del cantante, para conquistarlo.

Pero lo que no muchos saben es que ellos eran amigos de mucho tiempo atrás. Actualmente ella tiene 25 años, pero cuando se mudó a Nueva York con 18 recién cumplidos él ya estaba presente en su vida. En una visita que hizo a ‘The Tonight Show starring Jimmy Fallon’ contó: “Algo que recuerdo muy bien sobre la mudanza fue que salí a cenar con Justin y me preguntó si ya tenía todos los muebles o aquello que necesitara y le respondí ‘sí, tengo un sofá, platos y cubiertos’”.

Él insistió: “Dime si hay algo que no tengas, y le dije que no tenía televisor todavía, pero algún día lo compraré. De vuelta a casa me dijo ‘no puedo hacer esto, tenemos que ir a Best Buy’ (…) y me compró uno”, confesó.

Tiempo después, estuvieron juntos por un periodo muy corto y en junio de 2018 se reconciliaron para tan solo un mes después anunciar su compromiso. Más tarde, en noviembre de ese mismo año, se casaron y este 28 de septiembre, después de cuatro años de matrimonio, le pondrá fin a los rumores que se crearon alrededor de los dos.

La modelo aparecerá en un episodio de ‘Call her daddy’, un podcast presentado por Alexandra Cooper, y según se ha visto en los adelantos responderá a la siguiente pregunta: “Tu esposo estuvo en una relación muy pública, la gente estaba obsesionada con ellos. ¿Alguna vez estuviste románticamente con él al mismo tiempo que ella?”.

Así mismo, afirma: “Es la primera vez que hablo de esto. Gran parte del odio que hubo fue porque las personas decían ‘se lo robaste’, pero no saben la verdad”.

Desde ahora, sus fanáticos están expectantes de lo que pueda decir y su nombre ya es tendencia en redes sociales.

Aquí puedes ver el video promocional:

