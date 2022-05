Ha*Ash ¡20 años entendiendo el lenguaje del amor!

Por más sorprendente que parezca, este 2022 las hermanas de Ha*Ash –Hanna y Ashley– cumplirán 20 años de trayectoria artística. Un dúo que nos ha hecho llorar y reír por igual con una propuesta musical que va desde las canciones más emotivas, hasta las más irreverentes que nos hacen sobrellevar el desamor. Una apuesta que las ha llevado a ganarse el título de ‘las reinas del sold out’ y que demuestra su actualidad con el sencillo que hace unos días estrenaron: Lo que un hombre debería saber, primer tema del nuevo álbum que pronto van a lanzar.

¡Felicidades por estos 20 años de carrera! ¿Cómo se sienten?

Hanna Nicole (H. N.): No sentimos que ha pasado tanto tiempo, pero cuando de repente miramos fotos y todo lo que hemos recorrido, nos deja nada más un sabor de mucho agradecimiento, saber que después de tantos años nuestros fans nos sigan regalando un espacio en su corazón y un espacio en nuestra música, en sus vidas, para nosotros es lo más valioso de nuestro trabajo, entonces estamos felices, estamos de celebración, sacando música nueva, disco nuevo.

Ashley Grace (A. G.): Ya nos urgen los escenarios, llevar esta nueva gira a todos los rincones del mundo. Durante el encierro hubo ese momento en donde nadie sabía si las cosas iban a volver y ahora ya vemos una luz, una esperanza… Ya queremos que la gente sepa todas nuestras nuevas canciones y ya queremos empacar las maletas e irnos.

¿Qué ha sido lo más retador y lo más gratificante en estos 20 años de carrera?

A. G.: Lo más retador, yo creo que es encontrar un balance, porque Hanna y yo empezamos muy chiquitas y lo único que sabemos hacer es trabajar, entonces siempre nuestra prioridad era trabajar y que nuestra música saliera, que se escuchara en todos los países, que no tuviéramos un límite. Nunca sabíamos parar y todavía no sabemos. Si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos tenido un descanso, entonces creo que encontrar ese balance es lo más retador; es decir, el cumpleaños de tu abuelito o el concierto, y siempre escogemos los conciertos. Pero sí creo que tenemos que empezar a cuidar un poco más la familia porque justo en la pandemia nos dimos cuenta de que nadie está aquí para siempre. Y lo más gratificante ha sido la respuesta de nuestros fans, sentir que conectamos, sentir que una historia que me tocó vivir a mí, alguien más la ha vivido.

¿Con qué anécdota recuerdan ustedes sus inicios en la música?

A. G.: Yo creo que la anécdota sería que Hanna y yo cargábamos guitarras a todos lados porque aprovechábamos cada oportunidad que teníamos para ir a una estación de radio y les cantábamos para que tocaran nuestra música.

H. N.: Me acuerdo de que cuando arrancamos cantábamos mucho en antros y en lugares donde no dejaban entrar a menores de edad, entonces cuando llegábamos a los lugares teníamos que estar en un cuarto verde y no nos dejaban salir hasta llegar al escenario y del escenario otra vez al cuarto verde, y no podíamos probar el tequila hasta que fuéramos mayores de edad (risas).

‘Lo que un hombre debería saber’ es la canción con la que inician esta gran celebración…

H. N.: Es una canción ligera en donde les estamos recordando a los hombres lo que es importante para nosotras… obviamente lo que pedimos es recíproco, porque yo creo que en una relación tu pareja está ahí para hacerte sentir bien, para acompañarte en la vida, hacerte sonreír, magnificar tus virtudes, ser tus alas, para que sueñes, alguien que te tiene que sumar, y obviamente esta lista que hicimos de lo que buscamos en los hombres es eso.

A. G.: Yo creo que todos los latinos tienen ese toque romántico de llevarle serenata a la novia, llevarle flores, y ojalá que eso nunca se pierda. Es una canción divertida, una canción alivianada, pero siempre con un mensaje de que las mujeres pidan lo que quieran.

¿Qué sensación les genera sentir que sus letras les dan voz a muchos de sus seguidores?

H. N.: Nosotras al final contamos nuestras historias en nuestras canciones, contamos eso, es nuestra manera de desahogarnos. No hay nada más bonito que saber que cuando vemos lo que les pasa a otras personas, pues nos sentimos menos solas, nos sentimos acompañadas, no somos las únicas locas que pasamos por eso. Y eso es lo bonito del arte y de la música. Al final, es nuestro puente con la gente, es lo que nos conecta con ellos. Eso es lo más gratificante de mi trabajo, saber que hoy estamos todas acompañadas en estas emociones y en lo que nos va pasando.

Hay algo muy bonito en casi todas sus canciones, y es que, de manera implícita y en otras explícita, hablan del amor propio, de seguir adelante tras una ruptura, de surgir a pesar de que elegimos a la persona equivocada. ¿Por qué es tan importante para ustedes hacer énfasis en este aspecto?

H. N.: Porque si no te amas a ti, nunca vas a poder amar nada a tu alrededor. Creo que es muy importante. Es como cuando tú eres una luz y emanas cosas buenas, vas a atraer otras cosas buenas, entonces yo creo que el cambio comienza en uno mismo.

A. G.: Y porque tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Todos pasamos por momentos malos, a todos nos ha pasado algo que no queríamos, pero si te amas y si tienes ese valor para salir adelante, nada es tan grande que no puedas superar; solo la muerte.

¿Cuál es esa canción que tiene un significado personal y un valor propio para cada una?

A. G.: Lo malo es que va cambiando de dueños. Cada vez hay otro perdedor que escojo, pero va cambiando.

H. N.: Bueno, en este nuevo disco hay una canción que le escribimos a mi hija, entonces esa ahorita tiene un valor muy especial.

¿Con qué artista colombiano les gustaría de pronto en algún momento colaborar con alguna canción?

A. G.: ¡Híjole!, Colombia tiene tantos artistas tan talentosos. Ya hicimos con Maluma, que eso fue algo superlindo.

H. N.: Estuvo en nuestra primera fila y cantamos una canción que se llama Quédate lejos.

A. G.: Amamos mucha música, pero Morat nos encanta; creo que son supertalentosos y creo que hay mucho en común de su género con el nuestro. Escoger uno está muy cañón, pero yo creo que Colombia está en el mejor momento de la música, entonces con cualquier colombiano que quiera participar sería maravilloso.