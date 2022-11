Gwendoline Christie habló después del estreno de ‘Merlina’

Instagram: @gwendolineuniverse

La actriz británica Gwendoline Christie es ampliamente conocida por sus papeles en ‘Game of Thrones’ y ‘Star Wars’, pero este año está brillando por su personificación de Larissa Weems en ‘Wednesday’, una versión reciente de Tim Burton de aquella historia tan famosa como lo es ‘La familia Addams’.

‘Wednesday’ se estrenó en Netflix este 23 de noviembre y a continuación te compartimos un avance:

Al respecto, ha dicho a ‘Vogue’ que “Larissa también es una marginada, y hay quien dice que me he encasillado en ese papel. Pero ella ha trabajado para empoderarse, y cuando su alumna Miércoles la desafía se ve obligada a reconsiderar sus valores morales, lo que cree saber sobre el amor y el poder y la concepción que tiene sobre sí misma”.

Esto, teniendo en cuenta que su papel es el de la directora de una escuela para los mal llamados ‘bichos raros’, aquellos jovencitos que no encajan en la sociedad.

Y es que la actriz además se identifica con la familia Addams, según ella es una versión más real de lo que sucede en los hogares, y de pequeña solía verlos.

Ahora, también confesó que es la primera vez que se siente realmente hermosa en pantalla. Esto es gracias al trabajo de la directora de vestuario: "La directora Larissa Weems es el personaje más glamuroso que he interpretado. Es la primera vez que me he sentido realmente guapa en un proyecto cinematográfico. Colleen era muy receptiva y realzó tanto mi cuerpo como a mí misma".

Pero esto no es todo, pues mientras disfruta del éxito de la producción ya está trabajando en sus dos siguientes proyectos. Se trata de la segunda temporada de ‘Severance’ y de su participación como Lucifer en ‘The Sandman’.

