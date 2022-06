Greeicy Rendón mostró por primera vez a su hijo Kai

El pequeño Kai, fruto del amor entre Greeicy y el también cantante Mike Bahía, se acerca a los dos meses de nacido. El 21 de abril, Greeicy dio a luz a su tan esperado bebé. Ese día, en horas de la mañana, Mike anunció, con un especial mensaje por medio de sus redes sociales, que había nacido el bebé de ambos.

Aunque la protagonista de la serie Ritmo Salvaje ha compartido varias historias por medio de su cuenta de Instagram en compañía de su hijo y compartiendo momentos que vive con él, jampas había compartido una imagen con su hijo en brazos como lo hizo en sus más recientes publicaciones. Cabe señalar que desde sus últimas semanas de embarazo, no había vuelto a subir ninguna imagen, aunque sí había estado muy presente en sus historias, en las cuales había mostrado el cuidado que le daba al pequeñito.

A través de Instagram, Greeicy escribió que el pasado 12 de junio había decidido “ponerse linda y estar muy feliz” en nombre de su papá, Luis Alberto Rendón: “Energía llama energía y hoy necesitamos estar felices y agradecidos por todas las cosas lindas”. Minutos después, compartió con sus seguidores que había aprovechado la oportunidad para tomarse algunas fotos junto con Kai, mientras se imaginaba que ambos bailaban.

“Ahí les subí unas foticos y la verdad, honestamente, tenía muchas ganas de bailar, puse musiquita y me animé. Como me arreglé me puse como ‘guipi’. Me imaginé bailando con mi bebé. Bajé y me tomé la primera foto y empezó a llorar y no pude bailar”.