Goyo lanzó pulla tras anuncio de cartel del Festival Estéreo Picnic

Este martes fue un gran día para los fanáticos de los festivales: Páramo Presenta, empresa realizadora del Festival Estéreo Picnic, por fin reveló el lineup del evento y las sospechas de los colombianos fueron confirmadas: Drake, Blink-182, Billie Eilish y The Chemical Brothers liderarán cuatro días llenos de música.

Adicionalmente, hay cuota para todos los géneros: los seguidores del rap podrán ver a Wu-Tang Club y Trueno; los del reggaetón a Ryan Castro y Rosalía (que aunque inició con el flamenco ha transformado su sonido a un estilo más urbano); en cuanto a pop, hay artistas como The Change y Conan Gray; Tove Lo es representante de la música alternativa junto a Tame Impala, y Alci Acosta llevará clásicos como ‘La copa rota’ al escenario.

Este es el cartel oficial del FEP. Aún falta por confirmar al menos un artista. Instagram: @festereopicnic

La polémica por los tweets de Goyo

Sin embargo, pese a que la gran mayoría de asistentes al evento quedaron conformes con el cartel, hubo una queja que resonó en las redes sociales.

La cantante colombiana Goyo, miembro de la agrupación ChocQuibTown, utilizó su cuenta de Twitter para aclarar: “No vamos en ese cartel por que lo locales no debemos regalar su trabajo, vamos donde valoren”.

La artista continuó diciendo: “Ni pa’ allá nos asomamos. Ya no somos unos culicagaos”.

Aunque no dio más detalles, los internautas sospechan que tal vez no les ofrecieron lo suficiente para presentarse en el show. Sin embargo, la empresa organizadora no se ha pronunciado al respecto.

Eso sí, vale aclarar que el cartel tiene una amplia cuota colombiana, entre ellos los mencionados Kali Uchis, Morat, Ryan Castro y Alci Acosta, pero además también están La Ramona, Nicolás y Los Fumadores, Felipe Orjuela, Juliana, Frente Cumbiero, Elsa y Elmar, Mabiland y MITÚ.

