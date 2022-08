Gerard Piqué tendría una nueva novia, esto es lo que sabemos

Instagram: @3gerardpique

Si has seguido el drama entre Gerard Piqué y Shakira, e incluso si no has estado tan pendiente, sabrás que hubo rumores de una infidelidad por parte del futbolista. En su momento se dijo había sido con una joven de unos 20 años que trabajaba junto a Piqué.

Pues bien, después de varios meses, el periódico británico ‘The Sun’ encontró fotos de la mujer y habló con alguien cercano a ella.

Según este medio se llama Clara Chia Martí, tiene 23 años (es decir, 12 menos que el delantero del Barcelona) y lo conoció mientras trabajaba en Kosmos, una compañía de producción de la que Piqué es dueño.

“Ella es una estudiante que a la vez trabaja para él, en su oficina, organizando eventos. Han mantenido la relación en silencio, pero quienes están cerca saben qué pasa”, le dijo la fuente a ‘The Sun’.

De acuerdo con la publicación, sus cuentas en redes sociales fueron borradas para evitar que sus fotos se filtraran y la misma fuente se refirió a la relación como ‘algo serio’.

