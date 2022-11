Gerard Piqué se retira del fútbol profesional. ¿No se verá con Shakira en el Mundial?

Instagram: @3gerardpique

“Culés. Les tengo que decir una cosa”, con esa frase inicia un emotivo video que Gerard Piqué publicó este 3 de noviembre en sus redes sociales, y con el que anuncia su retiro de la cancha de fútbol.

El catalán de 35 años deja el Barcelona para pasar a ser un hincha más y seguir apoyando al equipo. Según cuenta, siempre supo que el día que se retirara del club no estaría en ningún otro más.

Tiene sentido, pues fue el equipo que con 10 años apenas lo vio pasar por sus categorías inferiores y, posteriormente, crecer hasta ser un jugador profesional.

En el clip aparece viendo videos suyos de pequeño y no puede evitar que se escape una que otra lágrima.

El fútbol me ha dado todo. El Barcelona me dio todo. Ustedes, culers, me dieron todo..