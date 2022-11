Gerard Piqué rompe silencio en directo con Ibai Llanos

Piqué e Ibai comparten varios negocios. Instagram: @ibaillanos

Han sido meses complicados para Gerard Piqué, quien se vio envuelto en un escándalo tras su separación de la cantante Shakira, y que además decidió retirarse del fútbol profesional.

Desde los 10 años jugaba para el F.C. Barcelona y este sábado anterior, tras 25 años, dejó las canchas.

Sin embargo, no había hecho declaraciones públicas hasta ahora, que se sentó con su amigo y socio Ibai Llanos, uno de los streamers españoles más populares, para hablar de distintos temas.

Entre estos, se sinceró sobre algunos cambios que le gustaría que ocurrieran en el fútbol. Y es que en su último partido fue expulsado de la cancha tras un altercado con el árbitro. Al respecto, afirmó: “Los árbitros tienen que salir a hablar. Son protagonistas del espectáculo y tienen que explicar el por qué de las cosas”.

¿Por qué no había hablado públicamente?

Ibai también le preguntó por qué salir a dar declaraciones ahora si anteriormente se ha mostrado lejano de los medios y cualquier otra plataforma.

Según él, fue por un acuerdo con Joan Laporta Estruch: “En verano hablé con el presidente (del Barcelona) y me comprometí a varias cosas. Una de ellas era no hacer nada fuera del terreno de juego. (...) No es que le dije ‘me comprometo a desaparecer del contenido de cualquier tipo’”.

Respecto a los medios de comunicación aclaró que fue decisión propia con la intención de “desconectarse”, pues venía de una lesión.

¿Qué viene para Gerard Piqué?

La idea de ser presidente del Barcelona no la descarta, de hecho se ríe cuando se la mencionan. Pero hay una cosa que tiene clara: “Nunca tuve la intención de jugar con otro equipo” y ahora seguirá cerca, ya sea como hincha o como parte del comité del club.

Adicionalmente, tiene tiempo de sobra para invertir en su otra pasión: los e-sports. Junto a Ibai es fundador de KOI, un equipo de League of Legends que compite en la Superliga.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

