Gerard Piqué fue captado con su 'amiga especial'

Instagram: @3gerardpique

La reputación del futbolista Gerard Piqué continúa en picada tras conocerse que le habría sido infiel a la cantante colombiana Shakira.

Y es que cada vez se conocen más detalles, pues en su podcast 'Mamarazzis', las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez le han dado seguimiento al tema.

Recientemente afirmaron: "Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana".

Según ellas, esto ocurrió sobre la una de la madrugada y los dos estaban en el carro de Piqué. Además, dijeron que varias de sus fuentes podrían confirmar esta información.

(Te puede interesar: Luisa Fernanda W reveló lo que siente al ver a Pipe Bueno con otras mujeres).

En días pasados se conoció que la chica tendría 22 años, sería rubia y trabajaba como mesera. Incluso circularon sus iniciales, por lo que la joven señalada mandó un comunicado al programa ‘Socialité’:

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”, concluyó.

Más noticias

“Sebastián tiene su vida y yo la mía”: Carmen Villalobos sobre rumores de separación

Natti Natasha muestra su cita con Raphy Pina desde la cárcel

Ryan Gosling deslumbra con su nuevo ‘look’ como Ken en la película de ‘Barbie’