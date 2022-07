Gerard Piqué contraataca, esta sería la estrategia para quedarse con custodia de hijos con Shakira

Instagram: @3gerardpique

Continúa el drama tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, pues inició la conciliación con abogados de por medio para definir quién tendrá la custodia de sus dos hijos.

Recordemos que actualmente Sasha y Milan residen en Barcelona, ciudad en la que nacieron y que los ha visto crecer. Sin embargo, Shakira ha manifestado querer mudarse a Miami.

El periodista Jordi Marín, del programa de farándula ‘El gordo y la flaca’, reveló lo dicho por una fuente cercana a la familia sobre el encuentro, al que describió como “una reunión bastante tensa”.

Al parecer, Piqué no está de acuerdo con que Shakira se lleve a los menores a Miami, pues esto afectaría su estabilidad, y apegándose a tal afirmación haría lo posible por retenerlos.

“Las leyes acá en España protegen siempre la estabilidad al menor. A Shakira no le quedó más remedio que aceptar las condiciones que Gerard Piqué puso encima de la mesa”, explicó Marín.

Según dijo la fuente, esto no le cayó nada bien a la cantante barranquillera, quien aseguró: “Qué injusto que me tenga que quedar a residir en una ciudad a la cual no me une nada”.

