Galy Galiano denuncia intento de homicidio y secuestro contra su esposa e hija

Por medio de redes sociales, el cantante de música popular Galy Galeano denunció que había sido víctima de la ola de inseguridad que vive el país en la actualidad. Al parecer su esposa y su hija, en Santa Marta fueron víctimas de homicidio con intento de secuestro.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre, cuando las mujeres disfrutaban de sus vacaciones y fueron atacadas por varios sujetos armados. Según dice el cantante, en un momento intentaron llevarlas con ellos, pero ellas no se dejaron.

(Leer más: Luisa Castro hace oficial su relación con Reykon)

Aunque no se conocen mayores detalles sobre lo sucedido, Galy aseguró que ya habían hecho la denuncia correspondiente ante la Policía y la Sijin, esto con el fin de que el caso no quede así, para que los responsables de este hecho respondan por lo sucedido. Las mujeres siguen en Santa Marta y se encuentran bien, pues no fueron atacadas por los delincuentes.

Después de que la denuncia se hiciera viral, la Policía de Santa Marta se pronunció y afirmó que ”las mujeres se encontraban junto a un grupo de personas a las 17:30 p.m., cuando fueron sorprendidas por cuatro hombres que les robaron los celulares y las joyas que tenían”, finalizó.

(Seguir leyendo: ¿Sebastián Yatra causó la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau?)

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de esta situación, pero ya están investigando para lograr aclarar la situación y definir cuál fue la situación que vivieron las mujeres la noche del pasado jueves.

Más noticias: