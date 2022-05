Fernando Allende ¡Celebra en Colombia 50 años de trayectoria!

La celebración de los 50 años de carrera profesional del reconocido actor, cantante y productor Fernando Allende no podía ser en un lugar diferente que en el país donde comenzó su historia artística: Colombia. Aunque su tierra natal es México, para Fernando, su país de nacimiento en el ámbito artístico es Colombia. Fue aquí donde se dio a conocer como actor cuando apenas tenía 16 años y protagonizó la película María, basada en la novela de Jorge Isaacs. Por ello, asegura que Colombia es el país de los buenos comienzos y el punto de partida de su crecimiento profesional. Razón por la que decidió volver para celebrar sus 50 años.

¿Hace cuánto nace la idea de escribir ‘Memorias del futuro’ y cuánto duró el proceso de escritura?

La idea de escribir Memorias del futuro nace hace décadas atrás, cuando empiezo a recopilar esta serie de anécdotas, de vivencias, de memorias y poco a poco me di cuenta de que todas estaban conectadas. El proceso inició hace mucho, pero lo concluí a finales del año pasado, cuando me encuentro con la Casa Editorial Pan House, que se interesó en recopilar estos datos y escuchar el mensaje que tenía para dar.

¿Qué anécdota de la escritura de este libro puedes compartirnos?

La anécdota que puedo compartirte con respecto a la creación de este libro es que todas ellas me han permitido vivir nuevamente estas experiencias que realmente han valido la pena y que, sobre todo, hoy por hoy, vale la pena compartir.

Celebras 50 años de carrera artística. ¿Qué ha sido lo más gratificante de este arduo camino?

Gratificante ha sido realmente vivir toda esta maravillosa experiencia que nace en Colombia hace cinco décadas, personificando al mítico personaje de Efraín, dándole vida a esta obra creada por Jorge Isaacs. Es darme cuenta de que soy parte de una profesión que realmente puede cambiar vidas para bien, eso lo he encontrado extremadamente gratificante y también el hecho de que mi público, que me ha seguido por 5 décadas, encuentre interesante lo que tengo para compartir.

¿Qué significa Colombia para ti?

Colombia es el lugar donde yo nazco artísticamente hablando; por supuesto nazco en México físicamente, pero mi primer trabajo se logra aquí, en Colombia, a través de la película María, que le ha dado la vuelta al mundo, que se encuentra en seis o siete cinetecas de distintos países que valoran la labor de haber creado en imagen este concepto que intelectualmente, literalmente, crea Jorge Isaacs, así que Colombia pues es mi casa, es mi tierra. Amo este país, amo su gente, su cultura, su tradición, su gastronomía, su tierra hermosa, sus playas bellas, sus montañas, amo sobre todo la calidad de su gente, la calidez, la cortesía, la humildad, la amabilidad, todo eso significa Colombia para mí.

¿Cómo recuerdas ese momento en el que le diste vida a Efraín en María?

Pues imagínate, es un momento de nacimiento, es haber recibido la confianza de crear un personaje que se ha convertido en histórico, un personaje que ha tocado tantas almas, tantos corazones. En mi libro describo varias anécdotas que han marcado mi vida y ha sido a través de la creación de Efraín durante la filmación de la película. Además de muchos momentos compartiendo con mis compañeros y compañeras de la película, con quienes a través del tiempo se inició como una amistad y hoy se convierte en una hermandad.

¿Cómo enfrentas las vicisitudes de la vida?

Las confrontó de frente. Ahora, cuando veo que el mal viene directo hacia mí, simplemente me hago a un lado. Considero que el mal tiene un principio y un fin, pero para mí el mal no puede cambiar de dirección, así que si yo me muevo, ellos tienen que empezar de cero, pero yo ya sé por dónde vienen, así que me hago a un lado y ya no me dejo afectar por las vicisitudes. Ahora, hay ciertos momentos en la vida que te permiten aprender, no solamente de lo que haces bien, sino en lo que te equivocas, y si llamas a eso una vicisitud, pues vale la pena vivirlo también porque aprendes lo que no debes hacer también.

¿De todas las artes que te apasionan, con cuál describes este momento especial de tu vida?

En realidad, me siento un ser privilegiado por poder comunicarme con el mundo a través de la canción, a través de la actuación, de la pintura, de la escritura, ahora con los elementos cinematográficos, produciendo, dirigiendo, pero en realidad no podría decirte… Considero que todas vienen del mismo lugar, son envolturas diferentes, pero todas vienen de esa energía suprema de la cual hablo en mi libro. Sí, por supuesto, pues las envuelves, le pones un moñito diferente, pero considero que la esencia y de donde viene todo es el mismo lugar.

De todas las enseñanzas que te ha dejado tu carrera, ¿cuál es la que más resaltas?

Las enseñanzas que he recibido han sido constantes, pero básicamente el estar cerca del público, de mi gente; las enseñanzas de ser un buen padre, un buen abuelo, un buen amigo, de convertir las amistades en hermandades cuando tú utilizas tu intelecto y tu decisión para hacerlo de esta manera. Para mí, todo ha sido realmente una enseñanza, tanto las situaciones positivas como las negativas. Nunca les he tenido miedo a las experiencias negativas, porque en realidad considero que tienen todavía más valor que las positivas, porque te indican por dónde no estar o con quién no estar o qué no hacer; así que, bueno, las recibo de corazón abierto y mente abierta.

¿A qué momento de tu vida te gustaría volver y por qué?

La verdad, a ninguno, porque al volver a ese momento del pasado le estaría quitando al presente, y realmente, si te das cuenta, mi vida tiene mucho que ver con el aquí y el ahora, de darle la importancia a este momento. Te comento que cada vez que voy a entrar al escenario recuerdo ese primer momento en que pisé un escenario e inmediatamente después de entrar con el pie derecho, recuerdo que podría ser la última vez. Cuando hago entrevistas me pasa lo mismo, recuerdo la primera y también pienso que puede ser la última, así que, bueno, en realidad me gustaría volver a vivirlo todo para llegar a donde estoy ahora, pero si volver a vivirlo implica quitarle el momento y el espacio y el tiempo al aquí y al ahora, pues preferiría no hacerlo.

¿Cuál es ese consejo que más recuerdas y quién te lo dio?

Recuerdo filmando en Ciudad de México, junto a Silvia Pinal como productora, Mary y yo apenas comenzábamos nuestra relación y una vez discutimos, así que Silvia Pinal se acercó y nos dijo: “Muchachos, recuerden que la soledad se paga y la compañía también; ténganse paciencia, escúchense y entiéndanse, pero nunca olviden que la soledad cuesta y también la compañía”. Así que eso me puso nuevamente en ese momento de aceptar y valorar lo que teníamos.

¿Qué es eso que casi nadie sabe de ti?

Que me lavo los dientes 10 veces al día, que me gusta todo lo que sea crujiente, el chicharrón, la lechuga, el apio… bueno, todo lo que sea crujiente, todo eso me encanta. Me baño siempre en la mañana y en la noche, todos los días, y me meto a la cama con pijama limpia todas las noches.

¿Qué más viene para lo que queda del 2022?