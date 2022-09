Fan le pidió matrimonio a Karol G en pleno concierto; ella le contestó

Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, sigue demostrando por qué, en la actualidad, es una de las cantantes colombianas con más trayectoria. El pasado 13 de septiembre la intérprete paisa se presentó en uno de los escenarios más importantes de la historia en la industria musical: el Madison Square Garden, con lleno total.

Su gira de conciertos, ‘Strip Love Tour’ ha causado gran conmoción entres sus seguidores, recientemente en una de las presentaciones de la colombiana en Montreal, Canadá, un asistente le propuso matrimonio en pleno evento.

Todo sucedió cuando en medio del concierto, uno de los asistentes hizo visible una pancarta en la que le pedía la mano a Karol G. Ella, leyó en voz alta el mensaje que decía textualmente: “Carolina Giraldo cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso”.

Sonriendo la cantante contestó: “Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?”.

Aunque su seguidor alcanzó a ilusionarse, Karol G lo bateó de frente afirmando: “Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿si o no? Una chimba”. El público asistente estalló de la risa.

Recordemos que hace unos pocos días, la paisa había desempolvado varias fotos viejas con Anuel AA, avivando los rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, ella negó tajantemente los rumores y siguió con su gira mundial.