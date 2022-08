Ezra Miller rompe su silencio disculpándose por su comportamiento y busca ayuda profesional

Foto: AFP

Ezra Miller, actor estadounidense de 29 años y quien se identifica como no binario, por fin se refirió a las acusaciones que han recaído sobre él en los últimos meses.

Recordemos que ha estado envuelto en diversos escándalos de agresión y la policía también ha puesto sus ojos encima suyo tras involucrarse con menores de edad y emprender su huida por Estados Unidos.

(Lee también: Alec Baldwin apretó el gatillo del arma que mató a Halyna Hutchins, confirma informe del FBI).

Recientemente también se supo que el paradero de una mujer y sus tres hijos, quienes vivían en una granja ubicada en Vermont con el actor, era desconocido.

Esto, después de que la policía acudiera al lugar para reclamar la custodia de los menores y entregársela al Estado, pues según informó el Departamento de Niñez y Familia no estaban en un ambiente seguro.

(Sigue leyendo: Ezra Miller: desaparecida una mujer y sus tres hijos que vivían con el actor).

Pues bien, Miller rompió su silencio y por medio de su representante expresó lo siguiente:

“Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis aguda, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

(Sigue leyendo: Miranda Cosgrove rompió el silencio ante las declaraciones de Jennette McCurdy de abuso en ‘Nickelodeon’).

Sin embargo, el futuro de ‘The Flash’, filme que protagoniza y se estrenaría en junio de 2023, sigue estando en duda.

Más noticias

Falleció Anne Heche tras sufrir accidente automovilístico

Angelina Jolie: conoce su rutina de skincare

Yailin La Más Viral lanza fuerte comentario por rumor de embarazo