Ezra Miller podría enfrentar hasta 26 años de cárcel por cargos de robo

Ya es bastante usual toparse con el nombre de Ezra Miller en redes sociales y titulares, pero no precisamente por su participación en películas, sino por los escándalos en los que se ha visto comprometido.

Al actor se le ha acusado de agresión y la policía también le siguió el rastro, pues al parecer se involucró con menores de edad y huyó con estas jóvenes por Estados Unidos.

Luego, el Departamento de Niñez y Familia del mismo país fijó su atención sobre el caso dado que se desconocía el paradero de una mujer y sus tres hijos, quienes vivían en una granja ubicada en Vermont con el actor.

Tras la presión mediática que vivió y después de haberse visto asediado por las autoridades, Miller lanzó un comunicado a través de su representante en el que expresó lo siguiente:

“Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis aguda, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

No obstante, nuevamente es foco de críticas. En agosto de este año fue denunciado por haber, aparentemente, robado una residencia en Stamford, Vermont. Según los propietarios, se llevó del lugar varias botellas de licor mientras ellos estaban afuera, pero fue captado por las cámaras de seguridad.

Dos meses después se llevó a cabo un juicio virtual en el que se declaró inocente. No obstante, si el Tribunal Superior del Estado de Green Mountain falla en su contra podría enfrentar una multa de alrededor de dos mil dólares o incluso 26 años en prisión.

Adicionalmente, le advirtieron de varias condiciones: debe acudir al juzgado si así se le solicita y no puede tener contacto con el propietario de la vivienda.

Entretanto, se supo que ‘The Flash’, película que protagoniza y cuyo estreno está en veremos, ya tiene un guion escrito para su secuela.

Miller en el personaje de ‘Flash’.

