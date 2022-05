Exempleada de Shakira habla de lo duro que es trabajar con la cantante

Una vez más Shakira vuelve a ser noticia y esta vez nada tienen que ver sus temas legales o el lanzamiento de una nueva canción, la razón del por qué es tendencia en las últimas horas, se debe a que una exempleada se refirió públicamente al cómo es su actitud durante los rodajes y las restricciones que tienen las personas que trabajan con ella. De manera explícita contó a un medio español lo difícil que es llevarse con ella en medio de una jornada laboral.

De acuerdo con las revelaciones de Cárdenas, se atrevió a decir que sus malas actitudes con algunos colaboradores han hecho que le cojan cierto 'fastidio' y que nadie quiera ir a grabar con ella.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido ¡Ella es mandona! Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, termina tardando unas 17 horas”, aseguró Cárdenas.