Ex esposa de Hassam, Tatiana Orozco, habló sobre el divorcio: “Me partieron el corazón”

Instagram: @tata.oro

Hace unos semanas se desató un escándalo que involucra al comediante Hassam y a la emprendedora Tatiana Orozco. El par había terminado su relación en marzo de este año, luego de veinte años juntos, pero no habían dado mayores detalles.

Sin embargo, el humorista hizo una serie de chistes sobre el divorcio que hirieron a la mujer, pues según contó le ha tocado trabajar muy duro para recuperarse.

(Lee también: Papá de Shakira fue ingresado de nuevo en clínica de Barcelona, ¿cuál es su estado de salud?).

En un Instagram live reveló que cuando decidió irse de la casa sus hijas Mariana y Juanita no la acompañaron porque Hassam empezó a darles regalos costosos y aseguró que tendrían una mejor vida con él. Esto es algo que Orozco no refuta, pues tuvo que empezar de cero en otro país y no contaba con ingresos suficientes.

Pero lo que más llamó la atención de la historia fue que ella revelara los supuestos abusos que sufrió por parte del comediante. De acuerdo con su relato, hubo maltrato y “múltiples infidelidades por parte de él”, además de palabras hirientes como “mírese a un espejo: gorda fea, con una empresucha”.



Ahora, recurrió a Twitter para revelar otro aspecto del divorcio. Orozco recordó que en una ocasión encontró transacciones de millones de pesos a la cuenta de la que sabía era la amante de su expareja.

Al parecer, la mujer se burlaba de ella y su emprendimiento. “Viví bullying por varias de sus amigas y ¡él nunca hizo nada! Eso le causaba gusto y le subía el ego ver varias mujeres peleando por él”, escribió en Twitter.

(Además: Taylor Swift lanza ‘Midnights’: esta es su evolución de estilo con cada disco).

No obstante, también afrontó la situación con un poco de humor y escribió: “Siempre que uno le cuenta a alguien que se divorció y se pone a llorar le dicen ‘pero no llores que tú eres muy linda y puedes estar con quien tú quieras’… O sea, yo no estoy llorando por fea, yo lloro porque me rompieron el corazón”.

Más noticias

Fotógrafo agredido por amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne declaró ante la justicia

Sara Corrales desata rumores de romance con Gabriel Soto

Ana Karina Soto reportada por deudas, pide ayuda para solucionar problema