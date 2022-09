Evaluna causó polémica por video con botella de trago en la mano

Son muchos los recuerdos que han atesorado Camilo y Evaluna de su gira ‘De adentro pa’ fuera”, que finaliza el próximo 3 de diciembre en Barranquilla. Tras revelar cuando mostrarán a Índigo, la pareja se ha visto envuelta en varios líos.

Mientras el cantante de ‘Alaska’, estaba en su gira por los Estados Unidos, uno de los guardias del show no lo reconoció y por poco no lo deja ingresar:

(Te puede interesar: Camilo reveló qué actitud tiene Índigo cuando escucha su canción)

“Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad, de acá de Orlando, y me dice en inglés: ‘¿Dónde está tu escarapela?’, le digo yo: ‘No tengo’, y me dice: ‘¿Por qué no tiene? Usted no puede estar acá' ", comentó Camilo.

Después de superar este incidente, el artista grabó a su esposa mientras caminaba con una botella de licor y sus zapatos en las manos, en el corto clip se escucha la canción ‘bebiendo sola’, interpretada por Camilo en compañía de Myke Towers.

(Te puede interesar: Adam Levine rompe el silencio sobre infidelidad a Behati Prinsloo)

En el video también se lee “les presento a la mejor actriz y directora del mundo”, acompañado de “el caption sería la botella de tequila está llena de agua de panela”, por lo que se confirmaría que no tenía licor y hace parte de la promoción de la canción.

Por supuesto los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, todos los seguidores sabían que el video no era real: “Desde que salió el video sabía que era eviii y con el final lo confirme”, “es tan hermoso, Camilo eres afortunado”, son algunos de los comentarios.

Más noticias

Gerard Piqué y Clara Chía viajan a París, estas son las románticas fotos

Christian Nodal dedicó a Cazzu la misma canción que a Belinda

Amparo Grisales habló sobre el amor y uno de los secretos de su vida