Golden Globes 2023: los mejores vestidos de la gala

Beverly Hills en California tuvo la oportunidad de ver los mejores vestidos en la gala de premiación a los mejores actores de los últimos años en los premios Golden Globes 2023. Allí, los actores dejaron ver sus mejores trajes y celebraron el inicio de un nuevo año que está cargado de exitosas cintas que están próximas a grabarse en diferentes zonas del mundo.

Una de las mujeres que más se destacó por su elegante vestido blanco fue Michelle Williams, la actriz estadounidense de 42 años, reconocida por el papel que interpretó en las películas Brokeback Mountain, Blue Valentine y Mi semana con Marilyn. La mujer ha sido nominada en cuatro ocasiones a los premios Oscar, como también a los Globos de Oro, donde dos veces quedó como ganadora.

Por otro lado, la actriz Julia Garner, de 28 años que fue una de las ganadoras de la noche y es reconocida por llevarse tres premios Emy por su interpretación en la serie Ozark. La mujer llevaba un sencillo pero hermoso vestido rosa, que la hacía ver muy elegante y acorde para la ocasión.

Anya Taylor- Joy es otra de las jóvenes actrices que pasó por la alfombra roja y lució un vestido amarillo que dio mucho de que hablar, pues la mujer se veía muy bien con ese traje. En el pasado, la mujer ya había asistido a una premiación con un vestido del mismo tono.

Aunque fueron muchas más las mujeres que dejaron en nombre de alto los estándares de la moda, estas son solo algunas de las actrices que dejaron huella en la alfombra roja en la noche de premiación.

Por otro lado, los hombres no se quedaron atrás, pues aunque algunos como Jeremy Pope optaron por ir por su traje clasico negro de Dolce y Gabbana, aunque llevaba diferentes toques de cuero que lo hacía ver joven frente al resto de invitados a la gala.

Una de las celebridades que optó por algo diferente fue Seth Rogen, quien lució un precioso smoking color salmón, el actor canadiense de 40 años decidió darle una oportunidad a nuevos colores. El hombre es reconocido por los papeles que ha interpretado en éxitos como You, Me and Dupree, Fanboys, entre otras. Además es escritor y productor de varias cintas que han salido en las diferentes salas de cine.

Andrew Garfield, el actor estadounidense de 39 años optó por lucir un traje color ladrillo, lo cual lo dejó ver como uno de los hombres mejor vestidos y con un look diferente durante la gala de premiación. Garfield fue seleccionado como una de las 100 personas más influyentes en lo ocurrido del 2022 según la revista Time.

Pero sin duda alguna,la mención especial es para el actor Billy Porter, quién es una de las personas que siempre deslumbra a todas las personas con su atuendo. En esta oportunidad se dejó ver con un espectacular traje color fucsia en terciopelo, en la parte de arriba lucía como un smoking y en la parte de abajo tenía una larga cola, que dejaba sorprendidos a todas las personas que lo veían pasar.

