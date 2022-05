Estefanía Piñeres ¡Atesora su profesión!

¿Qué tal ha sido vivir todas las noches la experiencia de ver ‘Las Villamizar’?

Ha sido precioso. Primero, es un proyecto del que me siento profundamente orgullosa. Creo que el trabajo del equipo técnico y artístico es impecable. La historia es apasionante y entretenida, a la vez que pretende narrar un punto de vista femenino. No solo eso, gira en torno a mujeres poderosas, libres de espíritu y fieles a sí mismas; mujeres que se definen según sus propias reglas y que rompen con los estereotipos tradicionales. Además, leer en Twitter a los espectadores que comentan en vivo, presenciar, de alguna manera, sus reacciones y ver el vínculo que han creado con los personajes es muy gratificante.

¿Qué significó para ti esta experiencia en tu carrera profesional?

Este es quizás uno de los roles que más atesoro. Primero, me dio la oportunidad de interpretar a una mujer compleja que atraviesa situaciones muy adversas, y no hay campo más fértil para una actriz que ese. Segundo, es un proyecto que creo que es urgente en una televisión nuestra que propone contar historias distintas, desde perspectivas más diversas. Tercero, estuve rodeada de gente increíblemente talentosa con un compromiso enorme por su trabajo, muchas de ellas a quienes, para mi fortuna, ahora llamo amigas y amigos. Los caballos, las espadas, los trajes, la acción, la dramaturgia, los personajes y la compañía hicieron que este proyecto se sintiera un poquito como cumplir un sueño. Uno que no necesariamente sabía que tenía, pero que resultó siendo más bonito que cualquiera que hubiera podido soñar.

¿Qué fue lo más gratificante y qué lo más retador de darle vida a Leonor?

Sin duda, lo más gratificante es interpretar a un personaje de la comunidad LGBTIQ+. Siempre he creído que mi trabajo tiene sentido en la medida en que ponga sobre la mesa conversaciones relevantes, que logre darles voz a quienes no la tienen, que haga del mundo un lugar un poquito mejor, que esté al servicio de otros. En esa medida, Leonor me dio la oportunidad de representar a una comunidad largamente invisibilizada en la televisión, como tantas otras. Ver la respuesta de la comunidad, recibir mensajes en los que mujeres de distintas regiones me explican cómo Leonor las ha hecho sentir menos solas, ese es quizás el mejor regalo de mi profesión. Lo más retador pienso que fueron las escenas que involucraban caballos. Son seres sensibles, nerviosos y que no estaban acostumbrados a estar en un set. A veces estaban expuestos al sol durante muchas horas. Mi relación cercana con los animales hizo que su incomodidad se convirtiera en mi angustia muchas veces. Eso hizo que fuera desafiante trabajar con ellos.

Le das vida a un personaje gay… ¿Crees que se ha logrado visibilizar un poco más la libertad con la que la gente recibe este tipo de personajes?

De hecho, creo que la libertad que se ha logrado es poca. Creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer. De hecho, estamos en una ola de crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+, y eso habla de nuestra tolerancia. O más bien, intolerancia. Como decía antes, muchas comunidades se han excluido históricamente de nuestra narrativa. Las mal llamadas minorías. Creo que tenemos una deuda enorme y que deberíamos estar en otro lugar en ese sentido. Siendo un país diverso y pluricultural, nuestras historias deberían estar narradas desde otras perspectivas hace mucho. Me hace muy orgullosa interpretar a Leonor y seguir empujando la puerta de la diversidad. Espero que muy pronto la puerta se desborde y quepamos todos en nuestras historias… Y en nuestro país.

¿Qué te enseñó Leonor en este camino de ‘Las Villamizar’?

Me enseñó muchísimas cosas. A nivel técnico, me enseñó a usar otras herramientas como actriz. Creo que como actriz latinoamericana, los roles que interpreto están muy amarrados a la vulnerabilidad. Se llora en un porcentaje alto de las escenas, pero esa es la pirotecnia y muchas veces hace que los personajes no se desarrollen con complejidad, además de insistir en la idea falsa de que las mujeres somos frágiles por naturaleza. Leonor me obligó a buscar nuevas herramientas, me enseñó de coraje, de resiliencia, de pasión, de fortaleza y también de humor y de dulzura.

¿Qué valor adicional se requiere para encarnar un personaje de época?

Hay un trabajo adicional en términos de corporalidad. Las mujeres no se movían de la misma manera que hoy. Los vestidos y corsés hacen que la postura cambie radicalmente. Además, hay que abordar los diálogos de manera que se mantenga la estructura, a la vez que se hace sentir coloquial. Es un trabajo interesante.

Aunque la evolución del papel de la mujer desde esa época hasta hoy es evidente, ¿cómo percibes ese papel en la actualidad?

Tengo la fortuna de estar rodeada de mujeres poderosas, independientes, brillantes, fieles a sí mismas y libres de espíritu. Si de algo hago alarde en mi vida es de la gente que elegí tener cerca; sin embargo, aún cuando hemos recorrido un largo camino y la mujer moderna puede ocupar muchos más espacios que hace décadas, no es un secreto que hay una brecha salarial, que los cargos públicos siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres, que las labores que han sido catalogadas como femeninas siguen sin ser remuneradas (como las labores del hogar), que este es un país de madres cabeza de familia que han tenido que asumir todos los roles al mismo tiempo sin mayor asistencia estatal y que vivir implica mayores riesgos para las mujeres en una sociedad tan machista y con altos índices de feminicidio, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Ahora, como dije, estoy rodeada de mujeres increíbles que se enfrentan a todo eso y lo hacen juntas, usando quizás la mejor herramienta que tenemos: la sororidad.

¿Cuál es el plan que más disfrutas sola?

La verdad es que me gusta mucho estar sola. Siempre he dicho que soy cusumbosolo. Hice todo sola en algún momento: ir a cine, viajar, cenar. Ahora aprecio mucho la compañía, solo que elijo a consciencia con quién interrumpir mi soledad. Creo que lo que más hago cuando estoy sola es escribir o leer… Pero bueno, cuando uno lee no está solo.

Tienes un hijito perruno que adoras, ¿cómo llegó a ti y qué es lo que más te divierte de él?

Barbas es… no sé bien cómo describirlo. Otras veces he dicho que es como si a mi alma le hubieran quitado un tajo y lo hubieran mandado en ese cuerpo. No soy muy esotérica, pero es la mejor forma que encuentro para describirlo. Es una parte de mí. Lo adopté cuando él tenía dos años. Fue fortuito. Estaba buscando un perro y la tía de un amigo me mandó su foto. Yo lo vi y dije que me lo enviaran a Bogotá (porque es caleño). Desde que llegó siempre sentí que era como si siempre hubiésemos estado juntos.

¿Qué más viene para ti en este 2022?

Hace poco terminé de rodar un largometraje que fue precioso y desafiante, Malta. Es una película escrita y dirigida por Natalia Santa, a quien quiero y admiro muchísimo. Después de eso he estado dedicando tiempo a mis proyectos personales. Estoy terminando mi cortometraje animado Color-ido, que ganó el FDC a realización de cortometraje animado en el 2020, y en unas semanas ruedo un cortometraje de ficción que también escribí y voy a dirigir, sin muchas pretensiones más que jugar. Por lo demás, ya veremos qué puertas se abren en el camino.

#CONFESIONARIOALÓ

¿Qué es eso que casi nadie sabe de ti?

Me chupé el dedo como hasta los trece. Tenaz.

¿Cuál recuerdas que fue tu última mentira?

Que ya iba en camino.

¿Cuál es la palabra que más repites?

Ajá.

¿Tienes algún apodo de ‘cariño’?

Muchos: Fefa, Tefa, Nía, nena, Pepes…