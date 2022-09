Espinoza Paz abrió su corazón y relató duro momento al llegar indocumentado a Estados Unidos

En medio una entrevista con Yordi Rosado en un su canal de YouTube, el cantante mexicano Espinoza Paz, quien nació en Angostura, abrió su corazón sobre algunas historias que marcaron su vida antes de ser famoso.

El artista, se refirió puntualmente a su paso como indocumentado a Estados Unidos. Contó en la entrevista con Yordi Rosado, que la primera vez que intentó cruzar la frontera por Tijuana fue junto a su mamá, su hermana y 200 personas más y, que en ese momento, debieron permanecer escondidos durante una semana en medio de las montañas.

“Íbamos 200, el muchacho que nos llevaba, nos dijo, ‘Se me hace la migra anda por ahí dando vueltas, quiero que me hagan un favor ustedes tres. Espérenme aquí, no le caminen, aquí espérenme’, entonces la migra agarró a toda la gente que iba adelante, menos a nosotros tres”, recordó Paz.

No obstante, uno de los momentos en que se puso nostálgico en medio de la entrevista, fue al recordar la manera cómo falleció su madre.

Reveló que luego de que su madre se fuera de indocumentada a los Estados Unidos junto a él, murió tras un padecimiento en las anginas. Algo que sin duda para él fue muy duro y marcó su vida.

Tras padecer la muerte de su progenitora en los Estados Unidos, ya con los documentos, Espinoza Paz volvió a México para visitar a su padre e intentar iniciar con su carrera musical que tanto había soñado.

