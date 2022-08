Elvis Crespo reaccionó al homenaje de Bad Bunny con el videoclip oficial de 'Neverita'

Las comparaciones entre ambos videos dejan en claro una similitud. Créditos: capturas de pantalla de YouTube.

Este 22 de agosto salió el video oficial de ‘Neverita’, una de las canciones que forma parte del más reciente álbum de Bad Bunny: ‘Un verano sin ti’. En él aparece el puertorriqueño imitando casi que frame por frame el videoclip noventero de ‘Suavemente’, uno de los temas más conocidos de Elvis Crespo.

Esta fue la forma que encontró Bad Bunny para rendir homenaje a su colega, quien, según él, hizo “el mejor video de todos los tiempos”. Así lo dejó claro en los créditos.

Una jugada ingeniosa, debemos aceptar, pues no solo sirvió para promocionar su canción, sino que evocó la nostalgia en generaciones anteriores que no se relacionan tanto con el género urbano.

De hecho, no pasó desapercibida para Crespo. El artista grabó un video reaccionando a una comparación entre ambas piezas audiovisuales y se mostró feliz. El caption en Instagram solo lo acompañó con la frase: “¿Qué les puedo decir?”

No obstante, en Facebook sí se expresó más. Por medio de un en vivo dijo: “Estoy aquí primero que nada agradeciéndole a Dios la oportunidad que me da de vivir este momento único e irrepetible. (…) Ayer me enteré de que Benito lanza una canción de su álbum y utilizó visuales inspirados en el video de ‘Suavemente’”.

“De veras que me gustó muchísimo, me encantó ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje. Que un artista de estos tiempos y con ese arraigo utilice algo inspirado en mi arte me hace sentir muy feliz y muy agradecido”, agregó.

También, reveló que cuando vio su versión por primera vez (en 1998) se deprimió. Sin embargo, el que describió como un “video particular” se convirtió en el principal éxito de su carrera en el merengue y sirvió como referente para futuras ediciones en croma.

