Elon Musk: ¿Quién es su pareja?

Por estos días el nombre de Elon Musk ha estado en todos los titulares, ya que el empresario sudafricano, de nacionalidad canadiense y estadounidense, compró Twitter por 44.000 millones de dólares.

Pero no es la única razón por la que está en boca del público. El hombre más adinerado del mundo suele dar de qué hablar con cada movimiento que hace: que si vive en una vivienda propia o en la casa de sus amigos, que si está en una carrera con Jeff Bezzos por llegar al espacio, por los nombres que les da a sus hijos o quién es su pareja.

Y, precisamente, en este artículo te contaremos qué mujeres han pasado por su vida y con quién está actualmente.

Musk ha tenido varias esposas. En el año 2000 se casó con Justine Wison, con quien tuvo seis hijos, pero perdieron a uno de ellos.

10 años más tarde se unió en matrimonio con la actriz Talulah Riley y duraron seis años juntos.

Luego estuvo con Amber Heard, quien hoy en día está en los tribunales de Estados Unidos por su divorcio con Johnny Deep, las acusaciones de violencia y la difamación en la que terminó la relación.

Respecto a sus relaciones, Musk le dijo a Rolling Stone en 2017: “Si no estoy enamorado, si no tengo una compañía duradera, no puedo ser feliz”.

Al año siguiente de esa entrevista se hizo público su noviazgo con la cantante Grimes. La pareja trajo al mundo a X Æ A-XII y a Exa Dark Sideræl. Sin embargo, los rumores de una ruptura eran fuertes y apareció en escena el nombre de Natasha Bassett.

La actriz australiana es famosa por su rol de ‘Britney Spears’ en el drama ‘Britney Ever After’, creado por ‘Lifetime’. Ella sería la actual novia de Elon Musk.

A sus 29 años no solo ha incursionado en la actuación, sino que también ha ejercido los roles de guionista y directora.

Actualmente promociona ‘Elvis’, la película sobre la vida del ícono y rey del Rock and Roll que llegará a los cines en junio de 2022 y que cuenta con su participación.