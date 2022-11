Elizabeth Loaiza vivió susto tras intento de robo en Cali

La modelo fue víctima de un intento de robo cuando iba a bordo de su vehículo, junto con su mamá, la noche del pasado miércoles, 9 de noviembre, en la ciudad de Cali.

A través de una publicación en sus historias de Instagram, señaló que el hecho se registró mientras esperaban a que cambiara de color el semáforo ubicado en la calle 5, llegando a la carrera 80, sentido norte - sur.



En cuestión de segundos, según lo relató, pasaron de "pedirle una monedita" a intentar romper una de las ventanas, que dejó finalmente un retrovisor caído Loaiza contó todo el suceso a través de las historias de Instagram, en las que aún se veía nerviosa por lo que acababa de pasar. A través de su cuenta de Instagram, en la que Loaiza acumula más de 2,1 millones de seguidores, la creadora de contenidos advirtió sobre esta modalidad de robo.



"Nos acaban de tratar de atracar, ya les voy a mostrar cómo dejaron el retrovisor del carro, tengo el corazón a mil, pero pues este carro es blindado. Se acercó un ladrón aquí, nos dijo: 'una monedita, una monedita', yo ni volteé y él me empezó a golpear el vidrio". .



Acto seguido, señaló cómo se acercó un segundo hombre: "Llegó otro por allá adelante y se le colgó al retrovisor". Sin embargo, el carro de Loaiza tiene una bocina para casos de emergencia en donde alertó a los otros conductores lo que estaba sucediendo.



"Empecé a gritar: 'Me están robando, me están robando' y todo el mundo empezó a pitar. Entonces, ellos arrancaron a correr, porque esto suena durísimo con el altavoz", señaló en el video, en el que luego muestra como quedó el espejo retrovisor.

Al día siguiente, Elizabeth compartió los mensajes de algunos de sus seguidores, quienes le contaron que también fueron víctimas de robo en ese mismo lugar.



"En ese semáforo donde me robaron ayer (miércoles), me habían escrito ya más de seis personas diciéndome que en ese mismo semáforo los han robado. Entonces, ¿ahí qué? Hay que poner a alguien ahí a que cuide, porque me dicen que ahí no hay policías, que no hay nada. Pero si toca defendernos entre nosotros mismos, entonces va a tocar empezar", expresó Loaiza en sus historias.