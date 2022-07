¿Elianis Garrido está embarazada?

Luego de una sorpresiva boda en Barranquilla, a la que asistieron solamente los novios y la familia, la presentadora barranquillera Elianis Garrido concedió una entrevista en el programa Lo sé todo, emitido por el Canal 1, donde además de contar detalles sobre su boda, con el empresario Álvaro Navarro, también aprovechó para aclarar los rumores sobre su supuesto embarazo.

En la amena charla comenzó contando que se comprometió en abril y se casó este último fin de semana en Barranquilla,y según las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, la boda fue en medio de la playa.

“El 8 de abril, en Isla Mujeres, México, nos comprometimos. Fue tan íntimo que estábamos los dos solos. Había una fotógrafa que se hizo pasar como parte del restaurante, pero era contratada por él y solo nosotros tenemos esas fotos”, confirmó Garrido con respecto a su compromiso, indicando que a pesar de ser sorpresa, Álvaro Navarro, su ahora esposo, arregló todo para que quedará el registro fotográfico del momento.

Respecto a los rumores de embarazo, afirmó que tenía muchas ganas de aclarar que no era cierto, y confirmó que no se había casado porque estuviera esperando su primogénito, aunque indicó que sí quiere ser mamá.

“Ese es otro chisme que hay y lo voy a aclarar por la paz mental de mi abuela Blanca, que me está viendo... Yo no estoy embarazada ni me casé por eso. No es necesario estarlo para tomar una decisión que para muchos es apresurada, pero para nosotros es tomada con conciencia y desde el respeto”, afirmó la exprotagonista de novela.

