Alquiler de carros: el nuevo negocio de Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas

Este año ha sido particularmente especial para la bellísima actriz Ana Lucía Domínguez. Luego del éxito alcanzado con la serie Pálpito, que se convirtió en la más vista de la plataforma Netflix en todo el mundo y de estar a punto de grabar la segunda temporada, ahora se muda a vivir a Miami junto con su esposo, el también actor, cantante y empresario Jorge Cárdenas y juntos emprenden un nuevo negocio de renta de carros.

Celebration es el nombre de la compañía que vienen gestando desde hace un tiempo y que busca brindarles un valor agregado a los clientes y tratarlos con respeto y cariño. "Es un sueño que estamos gestando junto a la familia y al que le hemos metido mucho amor", revela la antioqueña, quien le ha dado la vuelta al mundo entero gracias a su personaje de Camila, la joven fotógrafa quien sufre de problemas cardiacos. En medio del lanzamiento de su nueva compañía, hablamos con ella.

¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa junto a Jorge Cárdenas, tu esposo?

Por nuestro trabajo y por placer viajamos a diferentes lugares y siempre una de las principales preocupaciones es la renta del carro. Obviamente, hay muchas ofertas en el mercado y siempre uno encuentra la solución, pero no deja de haber inconvenientes a la hora de recoger el carro, a la hora de entregarlo. La atención a veces no es la mejor, se pierde mucho tiempo para hacer el contrato, algunas carros son ya demasiado usados. Entonces decidimos, en el destino al que más nos dirigimos, que es La Florida, montar Celebration y hacer un rent a car boutique en el cual los detalles hagan la diferencia.

¿De dónde salió el nombre de Celebration?

Fue precisamente en La Florida donde se nos ocurrió empezar este proyecto, estábamos de paseo con toda la familia: con mi suegra, mis cuñadas, mi hermano y los niños, con unos amigos que viven también ahí en Orlando; cuando surgió la idea y justamente fuimos a Celebration, que es un pequeño pueblo que queda en el area de Orlando, hermosísimo. Allí, de hecho, se filmó The Truman Show y pensamos que era el nombre perfecto para una empresa que quiere celebrar precisamente la vida, la familia, los amigos y los buenos momentos.

¿Cuál es el diferencial de tu empresa?

La diferencia precisamente son los detalles, es la atención personalizada. El que los clientes no tengan que llegar con sus maletas, montarse a un bus que los desplace hasta donde está el rent a car, sino que se le entregue el carro en la puerta del aeropuerto, en el momento en que llegan. Ahí mismo hacen el contrato con uno de nuestros empleados. De la misma manera, cuando lo van a dejar en el aeropuerto, simplemente llega un empleado a la puerta y ahí le reciben el carro nuevamente. Es decir, que no se pierde tiempo ni tiene que hacer mayores desplazamientos.

Aparte de eso, toda la flota son carros nuevos, tienen los cables para que se coneccon Android o con IOS, tienen CarPlay para que puedan conectarse a las pantallas del carro. Además, tienen la posibilidad de tener una simcard desde que salen del país, pues se les envía a su domicilio para que cuando aterricen en Estados Unidos, estén conectados a Internet. En fin, lo que decimos es que la diferencia está en los detalles.

¿Cómo ha sido ponerte de nuevo la camiseta de mujer empresaria y salir a ofertar este proyecto?

Constantemente estoy emprendiendo. No solamente fue ALD y lo de la ropa, después fue Maquillarte, yo continuó llevando adelante con un emprendimiento de maquillaje en México, dedicado a producir y a comercializar, no a desarrollar, por ahora, mi marca propia.

También ando estudiando con 21 Trading Coach porque parte de nuestras ganancias las invertimos en la bolsa, para que renten, y nos interesa, a Jorge y a mí, aprender cómo se llevan a cabo estas inversiones. Así que Celebration es el bebé, es el emprendimiento más reciente pero estoy segura que no va a ser el último.

¿Cuéntanos sobre los retos que has desafiado como emprendedora en Estados Unidos?

Desde hace un tiempo había emprendido en Estados Unidos. Lo primero que hice fue, hace unos siete años, y llevé a Estados Unidos unas fajas producidas en Cali y las comercializaba como ALD Shape y fue una muy grata experiencia.

En Estados Unidos es mucho más fácil abrir y cerrar una empresa, muchísimo más que en Colombia o que en México, lo que realmente es un reto es ofrecer un muy buen servicio para que te escojan por encima de la competencia. Pero es lo que hace que sea más interesante cada negocio.

¿Lo ves como un sueño americano cumplido?

He tenido la bendición desde el año 2002 de tener visa de talento especial, lo cual me ha permitido trabajar como actriz en Estados Unidos y eso también me ha permitido emprender allá. Si bien la gente asocia “el sueño americano” con ser millonario y tener cosas que en su país no pudo tener, para mí la visión es distinta. Yo creo que los sueños se conquistan cada día y más que la meta, es el proceso. Disfruto de los retos diarios: ver cómo crece la empresa y cómo voy aprendiendo cada día. Siempre hay un nuevo sueño y siempre hay un reto nuevo por conquistar.

Hablemos sobre la segunda temporada Pálpito, la serie que protagonizas. ¿Cuándo inician las grabaciones?

Las grabaciones se inician en Agosto, estoy muy emocionada con los libretos y con todo lo que viene, siento que el público (literal todo el mundo) la está esperando y para todos los que hacemos parte de este proyecto es un reto muy importante para nuestras carreras.

¿Cómo fue recibir tanto cariño de la gente?

Fue impresionante lo qué pasó con Pálpito, una serie que fue número uno en muchos países. Por primera vez, una serie latinoamericana llegó al top mundial de habla no inglesa en Netflix.

¿Qué se siente el haber vivido tal éxito y que la gente se hubiera enamorado de Camila, tu personaje?

En los últimos meses he tenido que viajar a diferentes países como Perú, México y Estados Unidos y me doy cuenta de que la serie fue una locura. Todo el mundo la vio. Me dicen cosas muy lindas en los restaurantes, en las calles y eso me llena el corazón gracias a tanto cariño de la gente. Sé que están con ansias esperando la segunda temporada. Para ser sincera, esto nunca lo había sentido con otro proyecto… Ser la protagonista de Pálpito me llena de orgullo, de felicidad.

Es una carrera muy larga, de más de 25 años, trabajando sin parar en algo que amo y ser parte de este tipo de proyectos y que se hagan en mi país, me llena aún más de orgullo. En Colombia hay mucho talento, en todas las artes y por ese talento fue tuvimos este producto ganador.

¿Cómo proyectas este segundo semestre del año?

Este segundo semestre lo proyecto con mucho trabajo con mi Celebration rent a car, con mis compromisos publicitarios y con las grabaciones de la serie. Estamos además trasladándonos a Miami para tener nuestro centro, nuestra casa, allí y no en Ciudad de México, como había sido en los últimos 7 años, así que va a ser un resto de año bastante ocupado y lleno de viajes, lo cual me encanta.