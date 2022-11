El mal negocio que sería 'Avatar 2', según James Cameron

Tras el épico hito marcado en taquilla por la primera película de Ávatar en el mundo, su secuela titulada 'Avatar: El camino del agua', no lo tiene nada fácil, especialmente gracias a la millonaria inversión que realizó Disney para sacar al aire lo podría ser una película 'épica'.

Según aseguró James Cameron, su director, para que 'Avatar: The Way of Water' sea considerada como una producción con un buen desempeño tendría que estar al menos en el top-5 de las películas con mayor recaudación y esto se lo dio a conocer en su momento a los directivos de Disney y 20th Century Fox.

13 años después de la primera película vienen con la segunda parte tratando de ser tan innovadores como en la anterior, donde incluso se utilizaron nuevos equipos, “nuevas cámaras que podían filmar bajo el agua y un sistema de captura de movimiento que podía recopilar tomas separadas desde arriba y debajo del agua e integrarlas en una imagen virtual unificada y esto provocó un exagerado costo”.

En una rueda de prensa sobre el filme, Cameron confesó que “Dije algo que nunca le había dicho a nadie más en el negocio”.

Y a pesar de la expectativa que hay al respecto y a lo que podría venir con ello, está muy esperanzado con su producto, “Creo que esta película va a generar todo el maldito dinero. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para que te encante la película. El momento para que te encante la película es hoy”, concluyó.

