El exfutbolista Iker Casillas estaría pretendiendo a Shakira tras su separación de Piqué

Tras su separación de Gerard Piqué en junio de este año, a la colombiana Shakira le han llovido los pretendientes. O por lo menos así lo han hecho ver la prensa y los internautas.

Primero la relacionaron con Henry Cavill y Chris Evans, a tal punto que este último tuvo que desmentir en una alfombra roja cualquier tipo de acercamiento y luego, en una entrevista para ‘Despierta América’, se limitó a afirmar en medio de risas: “¿Qué si saldría con Shakira? Hombre, eso sería mucho para decir en cámara”.

Ahora, el involucrado en esta clase de teorías es Iker Casillas, quien debutó con Real Madrid (por tanto, era rival de Piqué) y se retiró de la portería estando en F.C Porto.

El español estuvo casado con la periodista Sara Carbonero hasta 2021 y desde entonces está soltero. De allí que en el programa ‘Socialité’ hayan afirmado: “Hace poco se quedó soltero y en las últimas semanas hemos visto que no para de agregar a chicas solteras, chicas del mundo televisivo ... Y ahora ha decidido seguir a Shakira (en Instagram) cuando está soltera, cuando la conoce de toda la vida”.

Aunque no es solo eso, un rumor, sí es cierto que Casillas quedó cautivado con Colombia en su visita a mediados de este año. El futbolista confesó: “Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo… es una ciudad increíble! Enamorado de ella!”

