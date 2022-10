¿Dwayne Johnson podría considerar una futura candidatura presidencial?

Instagram: @therock

Dwayne Johnson, más conocido como ‘The Rock’, es uno de los actores estadounidenses que más fama mundial ha alcanzado. Películas como ‘Alerta roja’, ‘Jumani: en la selva’, ‘Terremoto: la falla de San Andrés’ y ‘Guardianas de la bahía’ lo han instalado en el imaginario de las personas.

Pero esa admiración no solo se queda en el plano artístico, sino que hay quienes le piden que se lance a la candidatura por las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La razón es que ven en él un ciudadano ejemplar y con las cualidades suficientes para representarlos.

De hecho, una encuesta hecha por ‘Piplsay’ en 2021 reveló que al 58% le gustaría verlo en un cargo político. De no ser él también optarían por Matthew McConaughey.

Precisamente, un periodista de ‘CNN’ le preguntó si ha considerado en realidad esta propuesta, a lo que él respondió: "Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46%, el 50% del país votaría por mí si me postulara, y me sentí realmente conmovido por ello".

Sin embargo, Dwayne Johnson dejó muy claro que su prioridad en este momento es ser un padre presente, pues tiene una amplia familia. Está casado con la empresaria y culturista profesional Dany García, y juntos tienen tres hijas: Simone Alexandra (de 21 años), Jasmine (6 años) y Tiana (4 años).

Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá.

