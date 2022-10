Dua Lipa habla de rumores de romance luego ser vista con Trevor Noah

Instagram: @dualipa

Dua Lipa es una de las artistas de talla internacional más reconocidas actualmente. Con apenas dos álbumes completos ya suena en todas las estaciones de radio y se ha embarcado en una gira mundial, el ‘Future Nostalgia Tour’.

Por esta misma razón su vida está expuesta constantemente y sus fans se interesan en cada detalle personal. Con quién está saliendo es una de esas incógnitas que los intrigan.

Desde que terminó su relación de dos años con Anwar Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella, se le ha visto con otros hombres. Aron Piper es el que más ha sonado, pues la ha acompañado a distintas fiestas incluso en México, donde la cantante estuvo de paso con su tour.

Sin embargo, recientemente los rumores apuntaron al actor y comediante Trevor Noah como su más reciente conquista. Esto, después de que los vieran juntos tras compartir una cena en Nueva York.

Lo que llamó la atención fue que en las imágenes se les ve besándose, aunque no está claro si fue un beso en la boca o en la mejilla.

Y tras varios días en los que el rumor siguió creciendo fue ella misma la que lo disipó en el podcast ‘Dua Lipa: At Your Service’, producido por iHeart Radio.

En el episodio de esta semana tuvo como invitada a la cantante británica Charli XCX y con ella conversó de distintos temas, incluidas las citas.

Esto dijo:

Para mí, este es el primer año en el que no he estado en una relación durante mucho tiempo. Ha sido realmente genial estar sola y pensar solo en mí misma y ser egoísta, algo que realmente nunca he tenido la oportunidad de hacer. Pero cuando encuentras a alguien que realmente te suaviza y te calma, que es algo muy de Leo (su signo zodiacal), ¡eso hace una gran diferencia!