Doja Cat se rapó la cabeza y afeitó sus cejas frente a sus fans, ¿cuál fue la razón?

La cantante estadounidense Doja Cat en los últimos meses ha estado en la mayoría de tabloides de entretenimiento por diversos escándalos: se quejó de sus fans paraguayos y ocasionó que Latinoamérica la rechazara por esta actitud, y luego habló mal del actor de ‘Stranger Things’ Noah Schnapp por divulgar una conversación que había tenido con ella.

En esta oportunidad nuevamente dio de qué hablar, pero por un repentino cambio de look.

A través de Instagram, red social en la que suele hacer lives para conversar con sus seguidores, confesó: “No me gusta tener cabello, nunca me ha gustado. No les puedo mencionar una vez desde el inicio de mi vida que haya dicho ‘esto es cool’”.

Y es que desde que su carrera obtuvo un alcance mundial la artista suele usar pelucas de distintos tonos. No obstante, que le molestaban, pues durante sus entrenamientos el pegante se derretía y se deslizaban por su cabeza.

“No puedo creer que me tomó tanto tiempo afeitarlo”, dijo. Acto seguido, procedió a afeitarse las cejas y su cabellera en vivo.

