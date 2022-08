Diego Bertie murió en Perú: el famoso actor falleció tras caer de un edificio en Miraflores, Lima

Este viernes se conoció la noticia de que el actor peruano de 54 años Diego Bertie, famoso por telenovelas y series de televisión como Tiempo final, Decisiones, Amas de casa desesperadas y De vuelta al barrio murió sobre las 4 de la mañana tras caer desde el piso 14 del edificio donde vivía en la ciudad de Lima, Perú.

Según confirmaron medios peruanos, el actor fue encontrado por los bomberos de la ciudad sobre el parqueadero de su hotel con múltiples fracturas y a pesar de haber sido trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, no fue posible salvarle la vida.

Si bien aún no se conocen pronunciamientos de fu familia al respecto, su mánager, Carlos Sánchez, tras la confirmación oficial de la muerte del artista por parte del hospital aseguró estar muy afectado, "Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono”, dijo.